Rob Schneider dit que SNL est mort avec un croquis politique « Alléluia »

La longue série de sketchs comiques Saturday Night Live pourrait encore diffuser de nouveaux épisodes sur NBC chaque année, mais en ce qui concerne Rob Schneider, la série est décédée il y a plusieurs années. Acteur et comédien vétéran, Schneider est un SNL alun qui avait passé plusieurs années dans la série à la fin des années 80 et au début des années 90. Il est également connu pour exprimer parfois ses opinions politiques en tant que fervent partisan du Parti républicain.

Schneider a récemment parlé de ce qui n’allait pas avec SNL dans une nouvelle interview avec Mediaite. L’humoriste nomme le cold open du premier SNL épisode diffusé après l’élection présidentielle de 2016 comme moment de non-retour pour l’émission. Dans le sketch, Kate McKinnon a dépeint Hillary Clinton interprétant « Hallelujah » pour adresser la perte de l’espoir présidentiel face à Donald Trump. Schneider a été déçu que le sketch soit présenté comme sombre et sombre sans punchline à la fin, suggérant que cela « endoctrinait » politiquement les gens.

« Je déteste chier sur mon ancienne émission… J’ai littéralement prié, ‘s’il vous plaît, faites une blague à la fin.’ Ne fais pas ça. S’il vous plait, ne descendez pas là-bas. Et il n’y avait pas de blague à la fin, et je me suis dit : ‘C’est fini. C’est fini. Ça ne reviendra pas.' »

Ce n’est pas la plus grande surprise au monde de voir que Schneider n’était pas fan de ce sketch « Hallelujah ». Il a également critiqué la course d’Alec Baldwin dans la série avec son interprétation de Trump, lauréate d’un Emmy. il embrouille les politiciens des deux côtés de l’allée politique tout autant que l’autre.

« Le plaisir de Saturday Night Live a toujours été que vous ne saviez jamais de quel côté ils penchaient politiquement. Vous pensiez en quelque sorte qu’ils pencheraient plus à gauche et libéraux, mais maintenant le chat est sorti du sac, ils sont complètement contre Trump, ce qui, je pense, le rend moins intéressant parce que vous savez dans quelle direction va la pièce… Alec Baldwin est un acteur brillant… ce n’est pas un comédien. Je ne trouve pas son impression comique. Parce que, comme je l’ai dit, je connais la façon dont sa politique penche et ça gâche toute surprise. Il n’y a pas de surprise possible. Il déteste clairement l’homme qu’il joue.