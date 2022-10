Rob Schneider dit que Bill Murray était méchant avec le casting de SNL, détestait Chris Farley « avec passion »

Ancien Saturday Night Live étoile Bill Murray n’était pas l’invité le plus chaleureux à son retour en 1993, selon son collègue SNL alun Rob Schneider. Jeudi, Schneider est apparu en tant qu’invité sur Le spectacle Jim Norton et Sam Roberts sur SiriusXM. En discutant de la façon dont l’acteur Robert Shaw avait été abrasif sur le tournage de MâchoiresSchneider a affirmé que Murray était tout aussi désagréable dans les coulisses de SNL, au point où il « bouillonnait » de haine envers les nouveaux membres de la distribution. Voici comment Schneider l’a dit, par THR :





« C’est la même chose avec Bill Murray. Je ne dirai pas qui était le cinéaste, mais « Bill Murray va venir, il va changer le… dialogue ». Il va changer les choses, et ça va être génial, mais tu ne sais pas qui tu vas avoir. Quel Bill Murray tu vas avoir. Le gentil Bill Murray ? Ou tu vas avoir le dur Bill Murray ? Il est super gentil avec les fans. Il n’était pas très gentil avec nous. … Il n’était pas très — il détesté nous sur Saturday Night Live quand il a hébergé. Absolument détesté nous. Je veux dire, bouillonnant. »

Schneider a poursuivi en affirmant que Murray détestait particulièrement le regretté acteur Chris Farley, qui était l’une des stars les plus populaires de la série. Pour sa part, Schneider théorise que c’est parce que Farley s’est inspiré de John Belushi. Cependant, Schneider admet qu’il n’est pas complètement sûr, mais c’est ainsi qu’il a lu la situation.

« Il détestait Chris Farley avec passion. Comme s’il bouillonnait juste en le regardant. Je ne sais pas exactement, mais je veux croire que c’est parce que Chris pensait que c’était cool d’être Belushi, qui [was] son ami qu’il a vu mourir, qu’il pensait que c’était cool d’être aussi hors de contrôle. C’est mon interprétation, mais je ne sais pas vraiment. Je ne le crois pas. Je n’y crois qu’à 50 %.





Bill Murray n’était pas le plus grand fan d’Adam Sandler, selon Rob Schneider

Selon Schneider, Murray n’aimait pas particulièrement Adam Sandler non plus. Schneider suggère que le style de comédie de Sandler, qui comprenait souvent jouer de la guitare et chanter des chansons comiques pour le public, n’a pas beaucoup plu à Murray. La bonne nouvelle pour Sandler est que tous les autres spectateurs semblaient l’apprécier.

« (Murray) détestait vraiment Sandler aussi … il n’était tout simplement pas dans ce rythme, vous savez? Et Sandler s’y était simplement engagé, et juste comme… dès qu’il s’entendait, vous pouviez voir que le public le dévorait.

Cette nouvelle survient alors que le nom de Murray a déjà fait la une des journaux récents pour des raisons controversées. Il a été rapporté qu’il venait de régler un procès pour une agression présumée. Pendant ce temps, Schneider a également récemment critiqué SNL récemment pour d’autres raisons. Il a nommé un sketch politique mettant en vedette Kate McKinnon dans le rôle d’Hillary Clinton comme le moment où SNL est décédé, affirmant que choisir politiquement un camp était la chute de la série.

Vous pouvez regarder Schneider parler de Murray sur Le spectacle Jim Norton et Sam Roberts dans la vidéo YouTube ci-dessous.