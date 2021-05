Rob McElhenney partage ce que c’est que de fumer de l’herbe avec Snoop Dogg à 7h30

Rob a poursuivi en expliquant comment il était allé voir le costume de mocap (capture de mouvement), ne sachant pas si Snoop Dogg allait le porter avant d’ajouter: « C’est comme 7:15, 7:20 et je pense que ok laissez-moi comprendre ça et tout d’un coup j’entends son bus rouler, il est tôt. »

«Je suppose qu’il n’est pas satisfait de la garde-robe», se souvint-il, continuant: «J’entre, il la porte déjà [the suit] et il dit « quoi de neuf mec », j’ai dit « hey, quoi de neuf, Snoop? » Il dit « tu veux fumer un joint? » Je me suis dit: « Eh bien, il est 7h30 du matin, mais si Snoop vient chez vous et vous demande si vous voulez fumer un joint, vous dites oui. Alors j’ai dit oui. «

« Et marcher n’est pas si difficile non plus. Le problème pour beaucoup d’acteurs est de marcher et de parler en même temps, mais maintenant vous ajoutez tout ce que Snoop fume et marche … et de parler et d’agir en même temps et cela devient très, très difficile. »