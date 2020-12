Rob Halford parle des conseils que Gene Simmons lui a donnés sur l’industrie de la musique

Baiser l’un des groupes les plus remarquables de la scène rock and roll, c’est aussi l’image crachée de la façon dont il faut savoir profiter de son image et de son esthétique, en présentant les éléments de collection thématiques les plus variés que ses fans sont prêts à acquérir, donc c’est facile de supposer qu’ils savent une chose ou deux sur le fonctionnement de l’industrie de la musique.

Apparemment, Gene Simmons, leader du groupe, n’aurait aucun problème à partager avec les autres ses perles de sagesse, telles que Rob Halford, chanteur de Judas Priest, récemment révélé.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Killers donne des indices sur un nouvel album

Ce serait lors d’un entretien avec Jay jay français, guitariste de Soeur tordue, sur son podcast « The French Connection », quand Halford a parlé des connaissances qu’il a accumulées au fil des ans, y compris les conseils offerts par Simmons concernant l’industrie de la musique.

«Nous avons une grande amitié avec Gène et Paul (Stanley) de Baiser. Et nous étions sur nous étions sur cette grande tournée. Nous avons été invités à ouvrir pour Kiss et je parlais juste à Gène à propos de l’entreprise et il dit: «Laissez-moi vous dire ceci: peu importe ce qu’ils disent de vous, tant qu’ils ont votre photo et écrivent votre nom correctement.

Halford Il explique son argumentation en ajoutant que dans le monde de la musique, il y a trop d’opinions et trop de points de vue qui échappent à son contrôle. «Et vous devez faire comprendre les choses, à cause de la façon dont une certaine négativité peut s’infiltrer dans votre vie personnelle», dit-il.

Il assure que les commentaires négatifs de toutes sortes, qu’il considère horribles, sont très courants dans la musique populaire et les jeunes. «Lorsque les jeunes deviennent rapidement célèbres, comment peuvent-ils y faire face? Vous avez besoin d’expérience. Vous avez besoin de sagesse », conclut-il.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Paul McCartney et ses chansons préférées des Beatles

Au cours du mois de septembre, Halford il annoncerait son intention de faire un album de blues. Cela serait mis en place par la même équipe créative qui a collaboré sur leur album de Noël 2019 « Céleste« Y compris son frère Nigel et le fils du bassiste Ian Hill.