Rob Halford « ne peut pas attendre » pour entendre l’album de couverture de Miley Cyrus | 45S

Plus qu’excité. Rob Halford, chanteur de Judas Priest, a déclaré qu’il « a hâte » d’entendre l’album de couvertures Metallica sur lequel vous travaillez Miley Cyrus.

On s’en souvient, l’ancienne star de Disney a récemment déclaré qu’il travaillait sur un nouvel album où il fera ses propres versions du groupe dirigé par Lars Ulrich. De même, il a également joué des reprises de Les canneberges, le remède et d’autres artistes dans le cadre de l’événement «Save Our Stages» qui vise à aider les milieux indépendants touchés par la pandémie de covid-19 aux États-Unis.

Dans une récente interview sur le podcast Life in the Stocks, Halford a déclaré qu’il adorerait rencontrer Miley et a salué son travail d’artiste.

« Elle est incroyable. Si vous pensez à sa vie dans le show business depuis qu’elle était petite, et comment elle a gardé la tête droite … elle est devenue un peu folle quand elle était adolescente, ce que vous devez faire est votre droit, elle s’exprimait », a-t-elle commenté.

« Je ne peux pas attendre [para escuchar su álbum de covers de Metallica], ça va être génial. Il a une voix extraordinaire. Comment [Lady] Gaga, la voix est tout. Et c’est une métalleuse, elle triche toujours. C’est quelqu’un que j’aimerais rencontrer si les étoiles s’alignaient un jour », a-t-il déclaré.

De même, il a salué la participation des femmes dans l’industrie de la musique.

«Les femmes sont très fortes et puissantes, surtout en musique: Gaga, Madonna, Miley, mon amie Maria [Brink] de In This Moment, et revenant à [la banda de los 70] Comegar le [cantante] par Joe Elkie Brooks, et Janis Joplin et Shirley Bassey… le pouvoir des femmes ne peut être sous-estimé. «

Nous vous laissons le podcast afin que vous puissiez écouter vous-même ses déclarations.