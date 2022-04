Rob et Sheri Moon Zombie taquinent le film Munsters avec une nouvelle photo de tournage

Notre dernier aperçu de Les Munsters a le réalisateur Rob Zombie et Sheri Moon Zombie saluant les fans du plateau. Dans l’image, Sheri est dans le personnage de Lily Munster, montrant un autre regard sur sa nouvelle incarnation du personnage classique. Son mari Rob, qui considère que c’est son projet de rêve après avoir « chassé » le Munsters refaire pendant de nombreuses années, doit être ravi de voir enfin tout se réaliser alors que la production continue de progresser. Vous pouvez voir l’image Instagram ci-dessous.

Alors que Rob Zombie est connu pour ses films d’horreur ultra-violents, les fans de la vieille école Munsters n’aurez pas à vous soucier de cette nouvelle prise qui donne une tournure R-rated à la famille des monstres familiaux. Le film a déjà été officiellement classé PG, ce qui le maintient dans la lignée de la série originale. En tant que grand fan de Les Munsters en l’état, qualifiant à un moment donné la série de « plus grande émission de tous les temps », Zombie a déployé de grands efforts pour rendre ce film aussi fidèle que possible à la sitcom.

Aucun détail de l’intrigue n’a été publié, mais Zombie a montré des images de l’ensemble, révélant que 1313 Mockingbird Lane ressemble exactement à la série classique. Le directeur a également fait construire toutes les maisons voisines de Mockingbird Lane. Différentes taquineries ont révélé qu’il y aura des œufs de Pâques et des références à la série originale, comme l’inclusion de la veste « Hot Rod Herman ». Tout est devenu beaucoup Munsters les fans qui se méfiaient initialement du fait que le cinéaste d’horreur fasse le redémarrage sont maintenant prêts à lui donner une chance.

Rob Zombie a révélé la plupart des acteurs, mais toujours pas d’Eddie ou de Marilyn







Sheri Moon Zombie est l’un des principaux acteurs du film avec son rôle de Lily, rejoignant Jeff Daniel Phillips en tant que Herman Munster et Dan Roebuck en tant que grand-père. Le film met également en vedette Richard Brake dans le rôle du Dr Henry Augustus Wolfgang, Sylvester McCoy dans Igor, Jorge Garcia dans Floop, Catherine Schell dans Zoya Krupp, Cassandra « Elvira » Peterson dans l’agent immobilier Barbara Carr et Dee Wallace dans la voix de « Good Matin Transylvanie. »

Alors, où cela laisse-t-il Eddie et Marilyn Munster ? Pour l’instant, Zombie n’a pas révélé qui jouera ces personnages, et il n’est même pas tout à fait clair s’il envisage de les inclure dans le redémarrage. Cela dit, il serait très étrange qu’ils ne soient pas présentés d’une manière ou d’une autre, compte tenu de leur importance dans la série originale et de tous les autres efforts déployés par Zombie pour rendre le redémarrage très fidèle. Sur une période de temps, Zombie a révélé plusieurs de ces acteurs un à la fois, il semble donc possible qu’il garde ces révélations de personnages pour la fin. Dans tous les cas, il reste encore beaucoup à apprendre sur le film, et espérons que certaines images réelles ne seront pas trop éloignées.

Les Munsters n’a pas de date de première officielle mais devrait arriver à la fois dans les salles et sur Peacock en 2022.





