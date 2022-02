 »Roar » la nouvelle série d’anthologie d’Apple TV+ avec Nicole Kidman montre ses premières images

la plateforme de streaming AppleTV+ Il vient de révéler les premières images de ce à quoi ressemblera sa série d’anthologies, dont la première est prévue cette année. »rugir », la nouvelle comédie noire qui mettra principalement en vedette des femmes, avec un casting incroyable avec des personnages tels que Nicole Kidman, gagnant d’un Grammy et d’un Tony Cynthia Erivo, Issa Rae, Merrit Wever, Alison Brie Oui Betty Gilpin. Kidman sera également directeur exécutif de la série. L’histoire est basée sur un recueil de nouvelles du même nom écrit par Cecelia Ahern et cherche à englober toute la gamme des expériences de ce que signifie être une femme au XXe siècle.

» Roar » aura l’occasion de raconter diverses histoires en peu de temps, car chaque chapitre se concentrera sur la perspective de différentes femmes dans le monde d’aujourd’hui. Les premières images montrent Kidman, Gilpin, Wever et Erivo, dans des circonstances très différentes. Les créateurs et showrunners de »Roar », Carly Mensch Oui Liz Flahive, ont combiné « réalisme magique, décors familiaux et professionnels familiers et mondes futuristes », le tout dans un regard captivant et intimiste sur la vie de ces femmes.

Ce sera la première série que Mensch et Flahive apporteront à Apple TV +, après avoir hébergé »LUEUR » dans Netflix, qui a malheureusement dû être annulée pendant la pandémie, alors les fans, déçus par cette malheureuse nouvelle, attendaient avec impatience cette nouvelle série des mêmes créateurs. Plate-forme Manzana, a déjà eu des séries populaires et acclamées par la critique, notamment « Ted Lasso » Oui »L’émission du matin », donc » Roar » aura un sceau de qualité digne d’être admiré par d’autres nouvelles productions, à la fois sur cette plateforme et sur d’autres plus populaires telles que Netflix, Amazon Prime ou Hulu.

Mensch et Flahive sont également répertoriés comme producteurs exécutifs de la série avec Kidman et Par Saari chez Blossom Films. D’autres producteurs comprennent Bruna Papandrea, Steve Hutensky Oui allié goss dans Made Up Stories, avec Ahern dans Greenlight Go et Parc Thérèse chez Per Capita Productions.

» Roar » sera présenté en première sur AppleTV + le 15 avril.