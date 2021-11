Road House Remake veut Jake Gyllenhaal en tête

Le remake de Road House est en préparation chez MGM vient peut-être de trouver son étoile principale. Deadline rapporte que Jake Gyllenhaal est en pourparlers pour jouer dans une nouvelle version du film classique des années 80 avec Doug Liman (Bord de demain, Marche du chaos) également potentiellement à bord pour diriger. Selon le rapport, les dirigeants du studio rencontrent les scénaristes pour développer un nouveau scénario avec le Relais redémarrage considéré comme une priorité élevée.

À l’heure actuelle, il n’est pas clair si cette nouvelle approche Relais est destiné à être un nouveau remake du matériel source ou s’il sera connecté d’une manière ou d’une autre. En tant que tel, on ne sait pas non plus si Jake Gyllenhaal jouerait une nouvelle incarnation de Dalton, le personnage de Patrick Swayze dans le film original, ou s’il serait quelqu’un de complètement nouveau mais se déroulant dans le même univers. Ni MGM ni Gyllenhaal n’ont encore commenté la nouvelle.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Réalisé par Rowdy Herrington et écrit par David Lee Henry et Hilary Henkin, Relais est sorti en 1989. Il mettait en vedette Patrick Swayze dans le rôle de Dalton, un videur dans un bar en bordure de route chargé de protéger la ville d’un homme d’affaires corrompu. Il est largement considéré comme l’un des meilleurs films de Swayze et est encore largement célébré aujourd’hui avec un grand nombre de fans. Ben Gazzara, Kelly Lynch et Sam Elliott ont également joué.

En raison du succès du film et de sa suite durable, MGM a sorti une suite,Road House 2: dernier appel, en 2006. Il a été réalisé par Scott Ziehl et sorti directement en DVD, et bien que ce soit amusant pour ce que c’est, il n’a évidemment pas atteint les sommets de ce film original. Il met en vedette Johnathon Schaech en tant que fils du personnage de Swayze, suivant les traces de son père en protégeant un bar de Louisiane des criminels.

Il y a eu des plans au studio depuis des années pour relancer les dés avec Relais en développant un remake. Il y a plusieurs années, l’ancienne championne de l’UFC Ronda Rousey était alignée pour jouer dans un nouveau Relais film avec Nick Cassavetes (Chien dominant) réglé pour écrire et diriger. Cette version du projet a finalement été suspendue avant que la production ne puisse avancer, remettant MGM sur la planche à dessin, mais il y a apparemment un potentiel entre Jake Gyllenhaal.

Si ce projet finit par se réaliser, cela pourrait prendre un certain temps avant que les caméras ne commencent à tourner. Gyllenhaal est sur le point de faire équipe avec Guy Ritchie pour commencer le tournage L’interprète tandis que Doug Liman prépare la production sur Everest. Nous avons vu Gyllenhaal pour la dernière fois dans le thriller acclamé de Netflix le coupable, qui vient de sortir le mois dernier. Des images ont récemment été publiées de l’acteur également en vedette dans le prochain thriller de Michael Bay Ambulance.

Parce qu’un Relais le remake s’est déjà effondré avant de pouvoir être fait, cela pourrait bien arriver ici aussi, et une date de sortie officielle n’a pas été fixée pour cette nouvelle prise. Peut-être que cela pourrait dépendre du fait d’avoir les bonnes personnes sur le projet et de s’assurer qu’elles auront suffisamment de temps dans leur emploi du temps chargé pour le faire, du moins ce serait le cas avec Gyllenhaal. Cette nouvelle nous vient de Deadline.