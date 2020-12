Road 96 est un prochain jeu d’aventure sur un road trip vers la liberté

Les Game Awards étaient remplis de nombreuses annonces de jeux remarquables. De l’horreur de survie au RPG fantastique, il y avait vraiment des pépites pour chaque type de joueur. L’un des jeux les plus chargés d’émotion qui a été tease lors de la cérémonie de remise des prix était Route 96.

C’est un jeu d’aventure basé sur une histoire sur un road trip pour échapper au régime autoritaire dans un pays qui n’a pas beaucoup d’avenir. Sur le chemin de la liberté, les joueurs pourront en découvrir beaucoup plus sur le protagoniste principal du jeu et les PNJ disséminés.

https://www.youtube.com/watch?v=KEBkjL31Avw

Tout ce que vous faites Route 96 a une conséquence d’une manière ou d’une autre. Les chemins que vous empruntez, les personnages avec lesquels vous vous mêlez et les réponses que vous donnez mènent tous à une destination particulière. Vous ne connaissez pas le résultat final ou comment tout se déroulera et c’est la recette magique de ce jeu.

Cela vous attire avec la quantité de choix que vous pouvez faire, qui jouent tous un rôle dans la plus grande histoire de la liberté et de la persécution. Des jeux qui abordent des sujets sensibles comme Route 96 ont généralement un effet profond sur le joueur. Ils les amènent à réfléchir à des choses globales, et finalement à mieux sortir de l’autre côté pour cela.

Tu veux parier Route 96 jettera des choix difficiles aux joueurs, un peu comme la série Telltale. Si les joueurs peuvent réussir et faire les bonnes choses, il semble qu’ils ont un voyage incroyable à venir rempli de toutes sortes de personnes et d’environnements différents.

L’objectif final est d’atteindre et de traverser la frontière pour une vie meilleure, mais en cours de route, vous rencontrerez une multitude de personnages. Certains sont bons et d’autres mauvais, sans intention de vous aider dans votre voyage important. Vous devrez déchiffrer qui est qui dans l’espoir de vous déplacer en toute sécurité.

Si vous aimez les jeux narratifs avec beaucoup de choix à faire, Route 96 semble être juste le titre à surveiller. Vous pouvez avoir une idée des thèmes et de la direction dans laquelle le développeur prend le jeu dans la bande-annonce ci-dessus. L’histoire semble bien écrite et vous laissera sûrement un sentiment de chemin à la fin.

Avez-vous ce qu’il faut pour traverser des obstacles difficiles pour enfin avoir une chance de liberté ou allez-vous rencontrer des gens louches et finalement emprunter de mauvaises voies? Vous pouvez savoir quand Route 96 sortira un peu plus tard en 2021.