RMR termine “4th Quarter Medley” avec une nouvelle chanson “Substitution For Love”

RMR a une vision claire de l’endroit où il se dirige, et le voir faire chaque pas nécessaire sur son chemin vers la superstar a été rafraîchissant. Depuis qu’il a fait irruption sur la scène avec son morceau non conventionnel “RASCAL”, l’homme mystérieux masqué a impressionné le public avec son style de genre.

Depuis quelques semaines, RMR taquine l’arrivée de son dernier projet, un court métrage intitulé 4e quart quatre nages. Le film complet est officiellement sorti maintenant, avec la troisième partie, qui réinvente la chanson classique des Goo Goo Dolls “Iris”. RMR donne son interprétation de la chanson avec un groupe live, chantant dans une pièce enfumée et livrant une émotion brute, de la douleur et plus de contexte derrière son personnage. “Substitution For Love” présente une autre performance vocale époustouflante de RMR, qui continue de montrer fièrement ses cartes chaque fois qu’il est défié.

Regardez le court métrage complet ci-dessous et découvrez “Substitution For Love” à 4:51.

Paroles de citations:

Je ne peux pas abandonner mon monde pour te toucher

Même les opposés à la fin pourraient attirer

Mais je ne veux pas que tu me manques maintenant

Et avec tous tes secrets, tu ne peux pas hanter

Aide-moi, je vais garder ma bouche fermée

Même si nous avons fait une promesse que je n’oublierai pas

Nous remplacerons l’amour par des mensonges