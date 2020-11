RM de BTS explique en quoi leur nouvelle piste de titre d’album « Life Goes On » est différente de « Dynamite »

Le 20 novembre BTS tenu leur Conférence de presse mondiale avant la sortie de leur album ÊTRE.

Ils ont discuté de la signification de leurs chansons, de leur expérience de travail sur l’album dans les coulisses et des raisons pour lesquelles ils ont inclus un sketch pour la première fois en trois ans.

BTS a également été invité à expliquer plus en détail sa chanson principale «Life Goes On». Chef RM a pris la barre et en a décrit la signification.

La piste 1 est «Life Goes On» et c’est la piste principale de cet album. Et comme vous pouvez le deviner d’après le titre, cette chanson porte le message que nous voulions vraiment partager avec cet album. Et c’est ainsi que «Quoi qu’il en soit, la vie continue». C’est le thème de la chanson. – RM

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Les membres ont travaillé sur la piste 1 avant même de conceptualiser leur tube d’août, «Dynamite».

Et nous avons déjà mentionné que nous avons commencé à travailler sur cette chanson avant même de commencer à travailler sur «Dynamite». – RM

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Malgré cela, ils ont choisi de sortir «Dynamite» en premier pour correspondre à la saison estivale. Une piste amusante et cool était préférable pour égayer l’atmosphère.

En tant que BTS, nous essayons vraiment de réfléchir au message que nous voulons partager avec notre auditeur. Donc, avec «Dynamite», nous avons pensé que c’était parfait pour la saison. Pour l’été, nous ne voulions rien sortir de trop sombre et trop lourd. Nous voulions quelque chose d’amusant, de brillant et de disco – quelque chose de cool qui nous aidera à chasser un peu la morosité. – RM

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Les chansons peuvent avoir des tonalités différentes – une énergique et une mélancolique – mais elles découlent du même message de diffusion d’espoir.

Quant à « Life Goes On », c’est une ambiance différente. C’est peut-être un peu plus sérieux… mais nous voulions faire de notre mieux pour offrir une consolidation calme et réconfortante avec cette chanson. – RM

Bien que la signification de «Life Goes On» n’ait rien de nouveau, BTS pensait qu’il était néanmoins important de la partager avec les fans. Ils y ont ajouté leur propre spin avec les couleurs uniques du groupe.

L’idée que la vie continue est assez cliché mais c’est une vérité indéniable… et nous voulions le rappeler à tout le monde de manière réconfortante, aux couleurs de BTS. – RM

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Regardez le clip vidéo de «Life Goes On» ci-dessous!