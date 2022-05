Riz Ahmed jouera Hamlet dans un récit moderne de l’histoire de Shakespeare

Le son du métal et Venin la star Riz Ahmed affrontera le barde dans un récit moderne de l’une des pièces les plus célèbres de William Shakespeare, Hamlet. Selon un rapport de Deadline, l’acteur primé aux Oscars jouera le rôle-titre, transportant l’histoire dans le Londres moderne alors que Hamlet de Riz Ahmed traverse la scène de la vie nocturne dans un voyage de vengeance violente.

Une description de la dernière version de Hamlet décrit comme tel ; « Hanté par le fantôme de son père et poussé vers des hauteurs de plus en plus instables. Passant de l’élite londonienne au sous-sol de la ville, des temples hindous aux villes de tentes pour sans-abri, il déploie des efforts téméraires et violents pour venger le meurtre de son père, remettant finalement en question son propre rôle dans la corruption de la famille et qui il est devenu. Alors que le sort de Hamlet est bien connu, avec le talent de Riz Ahmed impliqué, il est difficile de ne pas être enthousiasmé par cette version contemporaine d’une histoire aussi séminale.

Aux côtés d’Ahmed comme Hamletla nouvelle itération de la pièce mettra en vedette le nominé BAFTA Rising Star et Sainte-Maud et Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir star Morfydd Clark dans le rôle d’Ophelia, avec Le favori et Harriet l’acteur Joe Alywn a signé pour jouer Laertes. Monter le réalisateur Aneil Karia dirigera le projet, retrouvant Riz Ahmed après la victoire du couple aux Oscars pour leur court métrage Le long au revoir. Karia travaillera à partir d’un scénario de Michael Lesslie, qui a déjà donné vie aux œuvres de Shakespeare avec 2015 Macbeth avec Michael Fassbender.

Hamlet S’attaquera à la race, à la santé mentale et aux inégalités au milieu d’une histoire de vengeance





En plus du cadre contemporain, Hamlet abordera également des thèmes contemporains. « Il s’agit d’un Hamlet sur la race, la santé mentale et les inégalités, qui demande si remettre les choses en ordre signifie mettre le feu à l’ordre ancien », ont déclaré Ahmed et Karia à propos du projet dans un communiqué. « Notre Hamlet est un étranger dans une riche famille indienne britannique, qui commence à remettre en question la moralité de ses proches et sa propre santé mentale après avoir rencontré le fantôme de son père. La quête sanglante de vengeance d’Hamlet contre l’assassin de son père sera racontée avec une audace et une urgence qui s’empareront du public et ne lâcheront pas.

« Nous voulons continuer ce que nous avons commencé avec The Long Goodbye, en racontant une histoire à la fois totalement ancrée et authentique, mais qui passe ensuite à l’action, au thriller, au genre et à la poésie », a poursuivi le couple. «Nous nous sommes tous les deux sentis à l’extérieur de Shakespeare, mais en tant que Sud-Asiatiques, nous nous connectons également profondément à ce que ces histoires traitent – ​​des thèmes comme la famille, l’honneur et le devoir. Donc, notre objectif est de donner vie à Hamlet en le situant dans notre propre communauté. Nous voulons ouvrir cette histoire intemporelle à un public plus large – avec une distribution diversifiée, un décor londonien contemporain et en injectant des vers classiques avec l’énergie du rap, un genre dans lequel nous travaillons tous les deux depuis des années.

Adaptation Hamlet aurait été un projet passionné pour Somnambule et Un voyou star Riz Ahmed pendant un certain temps. Le film n’a pas encore de date de sortie, mais le tournage devrait commencer cet été.





