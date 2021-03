Rivkah Reyes de School Of Rock dit que le rôle du film a conduit à l’intimidation et à la dépendance

Rivkah Reyes a déjà écrit sur la façon dont ils utilisaient «la drogue, l’alcool, le sexe, la nourriture et l’automutilation» dès l’âge de 14 ans pour engourdir leur douleur après leur rôle dans le film de 2003.

Ecole du rock est un classique absolu pour tous ceux qui ont grandi au début des années 2000. Maintenant, l’un de ses membres de la distribution, Rivkah Reyes, explique comment ils ont dû faire face à l’intimidation à un jeune âge après la sortie du film, et comment cela a ensuite conduit à la dépendance.

Reyes a joué le bassiste Katie dans le film Jack Black de 2003, et bien que l’expérience elle-même ait été agréable, c’est ce qui est arrivé après qui a vraiment affecté leur vie et leur santé mentale.

Dans le sillage de la Encadrement Britney Spears documentaire, Reyes (avec quelques autres enfants stars comme Mathilde‘s Mara Wilson) a maintenant parlé de leurs propres expériences sous les projecteurs et de la façon dont cela les a affectées, affirmant que leur histoire est « en quelque sorte parallèle à celle de Britney ».

LIRE LA SUITE: Les enfants acteurs de ‘School of Rock’ ont eu une réunion et tout le monde est cultivé af



Rivkah Reyes de School of Rock parle de l’intimidation et de la dépendance après le film. Image: @ rivkah.reyes via Instagram, Paramount Pictures via YouTube

Dans une nouvelle interview avec le New York Post, Reyes a expliqué comment ils avaient été intimidés par des camarades de classe après leur apparition dans le film.

«Surtout après la fin de la production, quand je suis retourné à l’école pour la première fois, les gens étaient vraiment gentils ou vraiment méchants. Il n’y avait pas de terrain d’entente », ont-ils dit. «J’ai été littéralement suivi dans l’école avec des gens qui chantaient« School of Rock ». »

En mars 2020, Reyes s’est également ouverte dans un essai personnel de Medium sur la façon dont leur expérience a eu un effet sur leur vie et comment ils ont commencé à utiliser la nourriture, la drogue et le sexe comme moyen de faire face.

«Dès l’âge de 14 ans, j’ai consommé de la drogue, de l’alcool, du sexe, de la nourriture et de l’automutilation pour engourdir toute cette douleur», a écrit Reyes. «J’ai survécu à des dizaines de relations toxiques et à trois tentatives de suicide. Je ne dis pas que tout cela est parce que j’ai joué de la basse dans un film quand j’étais enfant, mais parce que j’ai passé plus d’une décennie terrifié à l’idée d’avoir atteint un sommet à 10 ans. »

Reyes a également parlé de la façon dont ils avaient été sexualisés sur les babillards électroniques par des hommes adultes, et comment ils « se sentaient en danger d’exister » après une rencontre avec un homme en trench-coat qui a essayé de les prendre en photo à l’école.

Malgré ce qu’ils avaient vécu, Reyes a déclaré au Post qu’ils n’avaient jamais regretté d’avoir joué dans le film, en disant: «Ce n’était rien d’autre que de l’amour et du soutien. Je n’ai jamais perdu de gratitude pour cela, ni souhaité ne pas en faire partie.

Reyes a également révélé qu’ils étaient toujours en contact avec leurs compagnons de casting du film, y compris Jack Black, et qu’ils n’avaient «rencontré que de l’amour et du soutien» après avoir partagé l’essai de Medium l’année dernière.

Quant à savoir où est Reyes maintenant? Ils se remettent de l’alcoolisme et de la toxicomanie depuis deux ans et travaillent maintenant pour une entreprise de soins de la peau et travaillent sur un podcast intitulé « Where Are We Now », qui donnera une plate-forme à d’autres enfants stars.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂