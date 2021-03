Rivkah Reyes de School of Rock a déclaré que le film menait à l’intimidation et à la «  dépendance à la rage  »

Rivkah Reyes, qui utilise des pronoms they / them neutres, n’avait que 10 ans quand ils ont joué le rôle de la bassiste Katie dans la comédie musicale Jack Black en 2003.

Suite à la sortie du documentaire Encadrement Britney Spears, qui a examiné le traitement médiatique de la pop star en tant que jeune femme, Reyes a parlé de leur lutte et du fait que leur histoire est « en quelque sorte parallèle à celle de Britney ».

Par la suite, de 14 à 24 ans, la star a utilisé la nourriture, le sexe, la drogue, l’alcool et l’automutilation pour traverser les temps sombres.

Dans un essai intitulé « Confessions of an Obsolete Child Actor » écrit pour Medium, Reyes a développé l’intimidation et la dépendance ultérieure.