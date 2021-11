« Riverdale » : un protagoniste vraiment mort dans la saison 6 ?

La sixième saison de « Riverdale« Créé le mardi 16 novembre 2021 et lancé l’événement spécial en cinq parties qui promet de nombreuses surprises qui laisseront les fans du drame The CW très surpris et choqués, d’autant plus que l’histoire prendra une tournure formidable et présentera une réalité alternative.

Alors que tout le monde attendait de voir ce qui est arrivé à Archie et Betty après l’explosion causée par Hiram Lodge, dans ‘Welcome to Rivervale’ (6×01), tout cela n’était qu’un rêve et, Veronica et Reggie sont le couple le plus puissant de la ville, Jughead et Tabitha emménagent ensemble, et Archie et Betty attendent un bébé.

Mais le bonheur est de courte durée, car Cheryl organise son propre festival de récolte d’érable, puis attire Archie à Thorn Hill par ruse pour lui faire le premier sacrifice. Alors qu’Andrews est attaché et porte une couronne de bois, Cheryl le poignarde et lui arrache le cœur. Alors Archie, est-il vraiment mort ?

ARCHIE, EST-IL VRAIMENT MORT ?

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, le créateur et showrunner de « RiverdaleRoberto Aguirre-Sacasa, a confirmé la mort du personnage joué par KJ Apa, au moins pour la durée de l’événement spécial de cinq épisodes.

« Lorsque cette idée est venue, nous n’avons pas trop cherché à savoir si elle devait être indépendante ou si elle pouvait être [que tuviese consecuencias]. Nous pensions, bien sûr, que c’était amusant d’avoir la liberté de faire tout ce que vous vouliez faire et de ne pas vous soucier de la continuité de la série, mais nous avons dit : « Ce qui serait vraiment amusant, c’est si nous pouvions trouver un moyen de dire ces histoires à Rivervale puis découvrir d’une manière ou d’une autre qu’elles avaient une continuité et qu’elles ont affecté le reste de la saison 6« , a-t-il souligné.

Il a également déclaré : «Dans notre esprit, c’est une continuation, cela fait partie de ‘Riverdale’. Je peux dire qu’Archie est mort”. Par conséquent, KJ Apa n’apparaîtra pas dans les prochains épisodes de la sixième saison de « Riverdale», Mais il pourra encore revenir quand tout sera rentré dans l’ordre.

« L’une des choses sur lesquelles nous avons vraiment travaillé dur est de nous assurer que ces cinq épisodes … évidemment, nous voulions qu’ils soient aussi amusants que possible, et nous voulions les transformer en événements et tout ça, et nous voulions un peu table rase et un nouveau départ avec ces épisodes. Mais il était très important de s’assurer qu’ils étaient ce que nous appelons « dans la continuité », ce qui signifie que les choses qui se produisent à Rivervale continueraient ou feraient écho ou parleraient des événements de Riverdale. Chaque année, nous commençons des histoires très différentes, et nous essayons toujours de les tisser toutes ensemble, et cette année ne fait pas exception. Je ne vais pas parler d’univers alternatifs ou de rêves ou de quelque chose comme ça, mais je dirai que tout cela se passe et nous jouerons comme si tout cela se passait, même au-delà des cinq premiers épisodes.» Aguirre-Sacasa a partagé avec TVLine.

En ce qui concerne ce qui se passera après la première du sixième opus de « Riverdale« , a déclaré le showrunner à EW : « La ville ne le pleure pas vraiment, car ils l’ont tué, mais il sait qu’ils ont sacrifié Archie. En fait, il y a une scène où Cheryl et Nana portent un toast au sacrifice d’Archie parce que maintenant ses érables produisent à nouveau du sirop d’érable. Et Betty est enceinte de l’enfant amoureux d’Archie. Et nous ne verrons pas KJ [en EL próximo episodio]. Toutes ces choses sont vraies”.