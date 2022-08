Riverdale, saison 6 : première heure du chapitre 22 sur Warner Channel

Chaîne Warner

La sixième saison de Riverdale se termine cette semaine et nous vous dirons ensuite en détail quand vous pourrez voir son dernier chapitre.

© La CWRiverdale, saison 6 : première heure du chapitre 22 sur Warner Channel.

Riverdale est l’une des séries les plus populaires de ces dernières années, en partie à cause de sa diffusion tardive sur Netflix, et est actuellement en pleine diffusion de sa sixième saison, qui s’achèvera avec son 22e chapitre. adieu, la bonne nouvelle pour les fans est que le programme a déjà été renouvelé pour un septième épisode qui peut également être vu en Amérique latine via le réseau Chaîne Warner. À quelle heure peut-on voir le nouvel épisode ?

Au milieu du mois de mai de cette année, La CW annoncé plusieurs annulations, telles que Batwoman, Legends of Tomorrow, Charmed, Dynasty, Roswell New Mexico, Legacies, The 4400, Naomi et dans le noir. Cependant, il y a eu des annonces positives et la saison 7 de Riverdalebien qu’ils aient également précisé qu’il clôturerait cette histoire basée sur les personnages d’Archie Comics.

Ce sixième volet qui touche à sa fin a commencé avec les derniers jours des personnages en tant que lycéens. D’un bal épique à une promotion douce-amère, il y a des moments émouvants et des adieux alors que tout le monde se sépare à l’université ou ailleurs. Après un saut dans le temps de sept ans, le gang est retourné à Riverdale en tant que jeunes adultes pour échapper à leur passé troublé.

Avant sa sortie, une bande-annonce officielle de l’épisode 22 était sortie, présentant les personnages dans une situation apocalyptique, mais sans en révéler les principaux détails. De plus, le baiser entre Cheryl et Véronique, qui pourrait avoir une nouvelle surprise pour le fandom. De plus, on observe archie proposer le mariage à Betty Cooperdonc les mouvements suivants seront de la plus haute importance pour le reste du spectacle.

+Quand Riverdale saison 6 épisode 22 est-il diffusé ?

Le chapitre 22 intitulé « Night of the Comet », qui clôturera la sixième saison de Riverdalesera diffusé ce mercredi 3 août sur l’écran de Warner Channel en Amérique latine. Son synopsis génère une plus grande attente : Archie et le gang font équipe pour sauver Riverdale de la plus grande menace à laquelle la ville ait jamais été confrontée.. Découvrez son programme de première!

+Riverdale 6 : première du chapitre 22 sur Warner Channel

Argentine: 22h53

Paraguay : 22h53

Le Chili: 23h55

Mexique: 00:55 heures (jeudi)

La Colombie: 00:55 heures (jeudi)

Pérou: 00:55 heures (jeudi)

Le sauveur: 00:55 heures (jeudi)

Guatemala: 00:55 heures (jeudi)

Honduras: 00:55 heures (jeudi)

