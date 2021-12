Riverdale Saison 6 Episode 6 Date de sortie, Spoilers, Où regarder, Heure Royaume-Uni, États-Unis, Inde, Australie

La date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 de Riverdale est désormais officielle. Tous les fans de Riverdale attendaient avec impatience la sortie de l’épisode. Les dates de sortie sont confirmées et l’épisode sera diffusé en première sur le réseau CW. Nous avons toutes les informations disponibles pour vous sur Riverdale Saison 6 Episode 6 Date de sortie, Spoilers, Regarder en ligne, Royaume-Uni, États-Unis, Inde, Australie.

Riverdale est une série télévisée dramatique pour adolescents américaine basée sur les personnages célèbres des bandes dessinées Archies. Télévision et studios CBS.

L’histoire suit la vie d’Archie Andrews dans la petite ville de Riverdale et explore les sombres secrets d’une ville qui semble avoir une image parfaite, la série est pleine de mystères et un must pour les binge-watchers à la recherche d’une série remplie de mystères .

Riverdale Saison 6 Épisode 6 Date de sortie

La date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 de Riverdale est enfin sortie, mais ce ne sera pas la semaine prochaine. Les fans devraient attendre un certain temps après le 5e épisode car il y aura une pause avant la sortie du 6e épisode

La première saison de riverdale a été diffusée le 26 janvier 2017 et a été un énorme succès, en particulier parmi les adolescents du monde entier. Depuis lors, 5 saisons ont été publiées et nous en sommes actuellement à la 6e saison.

Après le dernier épisode, le fan devra attendre la date de sortie de Riverdale Saison 6 Episode 6 car le 6ème épisode sera le premier épisode de la deuxième partie de la série.

Selon le calendrier officiel Riverdale Saison 6 Episode 6 Date de sortie sera le 6 mars 2022 et les fans devront attendre un peu moins de 3 mois.

« Chapitre quatre-vingt-seize : Bienvenue à Rivervale » « Chapitre quatre-vingt-dix-sept : Histoires de fantômes » « Chapitre quatre-vingt-dix-huit : M. Cypher » « Chapitre quatre-vingt-dix-neuf : Les heures de sorcellerie » « Chapitre cent : le paradoxe de Jughead » à déterminer « Chapitre cent deux : Mort à un enterrement »

La première saison se composait de 13 épisodes, les deuxième et troisième saisons avaient 22 épisodes chacune, la quatrième et la cinquième saison se composaient de 19 épisodes chacune. Actuellement, le nombre total d’épisodes pour la sixième saison n’est pas encore révélé et nous en aurons plus à ce sujet dès que nous aurons une mise à jour.

KJ Apa comme Archie Andrews

Lili Reinhart dans le rôle de Betty Cooper

Camila Mendes comme Veronica Lodge

Cole Sprouse dans le rôle de Jughead Jones

Marisol Nichols dans le rôle d’Hermione Lodge

Madelaine Petsch dans le rôle de Cheryl Blossom

Ashleigh Murray comme Josie McCoy

Mädchen Amick dans le rôle d’Alice Cooper

L’émission sera diffusée en avant-première sur le réseau CW. Vous pouvez également le diffuser en ligne sur l’application ou le site Web The CW, Netflix, Youtube TV, Just watch, entre autres services

Nous espérons que vous avez obtenu toutes les informations sur la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 de Riverdale, les spoilers, les endroits à regarder, l’heure au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Inde, en Australie et bien plus encore. Pour plus de détails, restez à l’écoute car nous aurons toutes les dernières nouvelles pour vous dès qu’elles seront disponibles.

