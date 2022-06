Riverdale Saison 6 Episode 18 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens sont curieux de connaître la date de sortie de l’épisode 18 de la saison 6 de Riverdale. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série sont curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître tous les détails de cette émission, les fans de cette série la recherchent vraiment partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 18 de la saison 6 de Riverdale dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 6 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série américaine basée sur les bandes dessinées nommées Archie Comics. Plus tard, cette série a été sélectionnée pour être produite par The CW Networks. Il a été développé par Roberto Agurrie-sacasa. Cette série a été diffusée pour la première fois sur le réseau officiel le 26 janvier 2017. Après sa sortie, cette émission a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement en Amérique mais aussi dans de nombreux autres pays.

Tout le thème de cette série suivra un personnage nommé Archie Andrew qui vit dans la petite ville de Riverdale. Son histoire commence lorsque les célèbres jumeaux de la ville meurent le 4 juillet, puis vous verrez que le casting de cette série est à la recherche et à l’enquête sur cette affaire.

Date de sortie de l’épisode 18 de la saison 6 de Riverdale

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 18 de la saison 6 de Riverdale. Le nom de cet épisode est Chapter One Hundred and Thirteen: Biblical et il sortira le 26 juin 2022. Si vous êtes impatient de savoir ce qui va se passer ensuite dans cet épisode, marquez simplement la date et n’oubliez pas de regardez-le à la date indiquée.

Où regarder la date de sortie de l’épisode 18 de la saison 6 de Riverdale?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est The CW Networks. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment Vudu, Prime Video, iTunes et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes de Riverdale

Voici la liste des épisodes de la saison 6.

Chapitre quatre-vingt-seize : Bienvenue à Rivervale

Chapitre quatre-vingt-dix-sept : Histoires de fantômes

Chapitre quatre-vingt-dix-huit : M. Cypher

Chapitre quatre-vingt-dix-neuf : Les heures magiques

Chapitre cent : le paradoxe de Jughead

Chapitre cent un : Incroyable

Chapitre cent deux : Mort lors d’un enterrement

Chapitre cent trois : La ville

Chapitre cent quatre : Le pari de la reine serpent

Chapitre cent cinq : Héros folkloriques

Chapitre cent six : Les anges en Amérique

Chapitre cent sept : Dans le brouillard

Chapitre cent huit : Ex-Libris

Chapitre cent neuf : Venomous

Chapitre cent dix : Choses qui se bousculent dans la nuit

Chapitre cent onze : Col bleu

Chapitre cent douze : American Psychos

Chapitre cent treize : Biblique

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 18 de la saison 6 de Riverdale, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 18 de la saison 6 de Riverdale, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

