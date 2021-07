Riverdale Saison 6: Date de sortie, distribution, intrigue et tous les derniers détails

– Publicité –



La saison cinq de Riverdale reviendra bientôt sur The CW et Netflix UK et les fans se demandent si la série prendra fin après la saison en cours. La CW a annoncé que la série avait été renouvelée pour une autre saison dans le calendrier 2021-2022. La date de sortie a été fixée pour la saison 6.

Quand est la sortie de la saison 6 de Riverdale ?

Les épisodes de la saison cinq sont diffusés chaque semaine à partir du 20 janvier. Les fans devront probablement attendre le début de l’année prochaine pour voir la saison six.

Cette série est une adaptation de la bande dessinée Archie. Il existe de nombreux documents sources disponibles pour les créateurs.

Le gang de cette saison a obtenu son diplôme et Lili Reinhart a tweeté : « Le gang a obtenu son diplôme ce soir. Cet épisode est très émouvant et sentimental pour tous ceux qui nous accompagnent dans le voyage de #Riverdale depuis le premier jour.

La production de la saison cinq a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus. Les fans peuvent s’attendre à des retards la saison prochaine.

Acteurs de Riverdale Saison 6

Les créateurs de Riverdale n’ont encore rien révélé à propos de Riverdale Saison 6. Cela dépendra de ce qui se passera vers la fin et s’il y a des changements dans la distribution. On peut toujours s’attendre au retour du casting pour la sixième saison. Le casting principal de Riverdale comprend KJ Apa et Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse.

Intrigue de Riverdale Saison 6

Riverdale La saison 6 n’est pas encore diffusée sur The CW. Il est trop tôt pour prédire ce qui se passera. La cinquième saison de Riverdale Saison 5 est toujours en cours de diffusion. Bien que la sixième saison se poursuive là où la saison 5 s’est terminée, il est impossible de savoir ce que l’avenir nous réserve. Les fans de Riverdale seront intéressés d’en savoir plus sur la relation de Betty avec Archie, car Betty a toujours aimé Archie. Certaines personnes souhaitent que Betty et Jughead soient ensemble. Les fans envisagent également Archie et Veronica comme un couple possible.

La saison 6 sortira le 16 novembre 2021.

