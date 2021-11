« Riverdale » saison 6 : comment et à quelle heure voir les nouveaux épisodes

Lea Pompe à eau thermique motopompe 4 temps 14000 l/heure LEA LE71079 79cm3 1,6cv

Fr/37-motopompe-essence-eaux-claires-usees" Target="_blank">motopompe Thermique Lea La71079-40 Moteur 4 Temps Puissance 1,6 Cv. Débit Maximum De 14000 Litres Par Heure. Aspiration De L'eau Jusqu'à 7 M. Capable De Refouler L'eau À Plus De 28 Mètres. Amortissement Sur Châssis Par Caoutchouc. Pompe Mobile Avec Poignée Au Transport Facile. Livrée Avec Raccords Entrée Et Sortie 1,5 Pouce / 38mm, Colliers De Serrage, Joints Et Crépine. Garantie 2 Ans. Fait Partie De La Gamme Complète De Motopompes Thermiques Lea Dunsch : Fr/motopompe-essence-eaux-claires-usees/3880-motopompe-2-temps-427-cm3-debit-7000lh-lea-le71044-25.html" Target="_blank">le71044-25 / Lefr/motopompe-essence-eaux-claires-usees/3864-motopompe-thermique-4-temps-36-cc-debit-10000-l-h-dunsch-du71036.html" Target="_blank">71036-25 / Fr/motopompe-essence-eaux-claires-usees/3868-motopompe-thermique-portative-mobile-debit-14000-l-heure-lea-le71079.html" Target="_blank">le 71079-40 / Fr/motopompe-essence-eaux-claires-usees/1458-motopompe-thermique-98cc-26-cv-4-temps-21-m3-h-raccord-15-pouce-lea-dusnch-le71098-40.html" Target="_blank">du71098-40 / Fr/motopompe-essence-eaux-claires-usees/1459-motopompe-a-eau-thermique-196cc-debit-60-m3-h-raccord-3-pouces-lea-le71196-80.html" Target="_blank">le712fr/motopompe-essence-eaux-claires-usees/4063-motopompe-pour-arrosage-irrigation-jardin-gros-debit-lea-le71212-50mm.html">12-50 / Fr/motopompe-essence-eaux-claires-usees/3866-pompe-a-eau-thermique-56cv-212cm3-debit-60000-l-h-lea-le71212-80-raccord-3-pouces.html">le71212-80 / Fr/motopompe-essence-eaux-claires-usees/3867-motopompe-thermique-eaux-chargees-ou-boueuses-56cv-212cm3-debit-66000-l-h-lea-le71212-80d.html" Target="_blank">le71212-80d / Fr/motopompe-essence-eaux-claires-usees/3881-motopompe-thermique-a-forte-pression-65-barsdebit-de-30m3h-lea-le71212-50h.html">le71212-50h Pompe À Eau Thermique Lea Dunsch Le71079-40 À Moteur Thermique 4 Temps De 79 Cm3 Délivrant Une Puissance De 1,6 Cv. Cette Motopompe Auto-aspirante Allie Parfaitement Performance Et Tarif Agressif, Dotée D'un Corps De Pompe En Aluminium Avec Orifice De Remplissage Pour Un Amorçage Facile, Elle Dispose Également D'un Bouchon De Vidange Pour Ne Pas Laisser D'eau En Période D'inutilisation Ou En Hiver. Capable D'aspirer De L'eau Jusqu'à 5 Mètres De Profondeur, Elle Peut Refouler Cette Eau À Plus De 28 Mètres Avec Une Grande Aisance. Elle Peut Être Transportée Facilement Grâce À Sa Poignée Pratique Et Son Grand Réservoir Lui Assure Une Bonne Autonomie De Fonctionnement. Le Diamètre Des Raccords Pour L'alimentation Et Le Refoulement Est De 1,5 Pouces. Pour Le Bon Fonctionnement Du Moteur Le Carburant À Employé Est Le Super Sans Plomb 95, Il Est Conseillé D'utiliser Une Huile Spéciale Motoculture Sae30 Ou 15w40. Cette Motopompe Bénéfice D'une Garantie De 2 Ans Pièces Et Main D'oeuvre. Notice En Français Disponible Et Téléchargeable Sur Cette Fiche Produit. Informations Sav: Service Après Vente Assuré Par Une Equipe Interne À La Société...