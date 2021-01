«Riverdale», saison 5: explication du saut de sept ans dans le futur

Les fans de « RiverdaleIls attendent avec impatience la cinquième saison de la série CW non seulement en raison de la promesse spectaculaire que les producteurs ont promise, mais aussi en raison du saut de temps qu’ils ont annoncé, qui fera passer Archie, Veronica, Jughead et Betty sept ans dans le avenir.

Ce saut était initialement prévu pour la fin de la quatrième saison, mais en raison de la pandémie de coronavirus, la fiction a été forcée de se terminer plus tôt que prévu. « Donc, ce que nous faisons, c’est reprendre là où nous nous étions arrêtés pour les trois premiers épisodes, puis faire un saut dans le temps … après ces trois épisodes », a déclaré le producteur exécutif. Roberto Aguirre-Sacasa à TVLine.

«Je suis vraiment fier du dernier épisode. En fait, les deux derniers. Le bal est vraiment classique. Et le 21, c’était un véritable épisode émotionnel et beaucoup d’histoires émotionnelles ont atteint leur paroxysme, mais en fait, c’est l’obtention du diplôme. C’est un rite de passage. Tant de diplômes ont été annulés cette année. J’ai vraiment adoré cet épisode. J’ai donc hâte de le faire à un moment donné », a-t-il ajouté dans une interview avec EW.

Veronica et Archie au bal dans la saison 5 de « Riverdale » (Photo: The CW)

QUE SIGNIFIE LE SAUT DE SEPT ANS POUR LES ACTEURS DE «RIVERDALE»?

En conversation avec TVLine, KJ Apa (Archie) a raconté et ses co-stars étaient « très excitées » de quitter le lycée pour jouer des histoires plus matures. «J’ai l’impression que c’est le genre de chose dont la série avait besoin pour rafraîchir tous les personnages», a-t-il déclaré, ajoutant que «le nouveau monde de RiverdaleMaintenant que nous jouons des personnages plus anciens, cela a un peu changé. «

«Nous apprenons que tout le monde s’est séparé. Archie s’est enrôlé dans l’armée après avoir obtenu son diplôme et à son retour, après tout ce temps dans l’armée, il découvre que la ville est sur le point de devenir une ville fantôme, grâce à Hiram », a déclaré l’acteur néo-zélandais.

Il a également déclaré qu’après sept ans, Archie et ses amis retournent dans leur ville natale «et expliquent comment ils peuvent à nouveau faire revivre la ville. Archie prend beaucoup d’initiative dans ce domaine. Je suis revenu et j’ai vu Riverdale se tourna vers la merde, et dit: ‘Je ne vais pas laisser ça arriver.’ Alors il prend toute l’équipe, et ils trouvent des moyens de faire revivre la ville, et la meilleure façon de le faire est de passer par Riverdale High. «

Qu’arrivera-t-il à Archie dans la nouvelle saison de « Riverdale »? (Photo: La CW)

Lors d’une précédente interview sur The Tonight Show organisée par Jimmy Fallon, Lili Reinhart (Betty) a avoué être excitée de jouer quelqu’un de son âge. «Dans la saison cinq, je pense que nous faisons un bond de sept ans dans le futur. Nous n’allons donc plus être des adolescents. «

«Je suis vraiment excité à ce sujet. Je pense que ce sera bien de jouer un adulte. Mais j’apprécie aussi beaucoup que Roberto, notre showrunner, ait dit: « Oui, nous allons nous renouveler. » Nous ne sommes pas seulement coincés au lycée pendant sept saisons », a-t-il ajouté. « Je ne suis plus une adolescente et mon personnage Betty Cooper travaille comme stagiaire au FBI, ce qui est très excitant. »

En tant, Madchen amick, qui joue Alice Cooper dans « Riverdale« , Il a déclaré à TVLine: » Je ne sais pas ce qu’ils ont prévu [para la temporada 5], mais je ne peux qu’imaginer qu’il se passe quelque chose pour les ramener en ville. S’ils vont tous dans ces différentes universités, je pense qu’ils avaient prévu un saut dans le temps, que quelque chose les ramène. Alors qu’est-ce que c’est, qui sait? Mais quelque chose ramènera clairement tous nos personnages préférés en ville et les engagera dans une nouvelle aventure passionnante, j’en suis sûr. «