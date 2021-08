Riverdale Saison 5 Episode 14: Date de sortie, distribution, intrigue et mises à jour ici

– Publicité –



Riverdale est une série télévisée populaire. Il montre la vie de jeunes adultes vivant parmi des criminels assoiffés de sang, et comment ils vivent leur vie. Riverdale a présenté Archie et Eric Jackson alors qu’ils tentaient de surmonter les traumatismes de leurs expériences militaires avec le soutien de l’oncle Frank. Betty, au contraire, est vue en train d’explorer pour Polly. Betty décide qu’elle fera tout ce qu’il faut pour trouver le personnage à l’autre bout, où Veronica semble vouloir s’amuser et construire son empire.

KJ APA (Cole Sprouse), Lily Reinhart, Casey Cott et Cole Sprouse retrouveront tous le rôle d’acteur clé de cette nouvelle séquence. Jughead, FP, le père de Jones est le seul membre forgé à ne pas revenir. Il dit maintenant qu’il veut explorer de nouvelles possibilités et trouver des rôles uniques tout en jouant un aspect dans les biographies des films de Tom Hanks. Marisol Nichols qui a joué Hermione Lodge est une autre personne qui a été discutée.

Roberto Aguirre Sacasa est le créateur de Riverdale. Il a dit qu’une partie de l’expansion signifie dire au revoir, ce qui marque la fin de certains des rôles de la série. Madchen Amick reviendra pour l’année, alors qu’elle a pris une photo sur un bureau zoom et l’a partagée avec son public.

Drew Ray Tanner a été vérifié pour s’inscrire dans le temps 5 pour le rôle distingué.

Chris Mason apparaîtra dans Chad Gekko en tant qu’épouse jalouse de Veronica. Mason se produit également à Wall Street et jouera un rôle important dans cette série. Il a également été supposé que Cole Sprouse serait inclus dans cette série. Il est un personnage populaire de la série et a joué un rôle important dans son succès.

InsiderEpisode quatorze s’intitule le «chapitre quatre-vingt-dix : The Night Time Gallery». Betty et Alice enquêteront davantage sur la scène et rencontreront un camionneur. Parallèlement à cela, le côté obscur de Betty l’emportera sur elle et jughead, tandis que le passé d’Archie les hantera toujours. Cheryl, d’autre part, découvrira le Palladium sous les érables en fleurs. Cet épisode sera passionnant car il verra également le retour de Josie et de ses minous.

Vous pouvez voir que même s’il y a des hauts et des bas, les fans de la série continueront de l’apprécier. C’est la loyauté des fans qui maintient l’exposition ensemble et la maintient en vie.