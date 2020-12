«Riverdale», saison 5: date de sortie, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

« Riverdale » aura une cinquième saison, comme l’a confirmé The CW en janvier 2020, et la fin du quatrième opus a laissé la voie préparée pour que l’histoire d’Archie, Veronica, Jughead et Betty se poursuive. Cependant, en raison de la crise actuelle des coronavirus, le tournage des nouveaux épisodes n’a pas encore de date de début.

Dans des conditions normales, le tournage de la nouvelle saison de la série jeunesse commencerait le 5 en juillet 2020, mais en raison de mesures de sécurité contre le COVID-19[feminine il est susceptible d’être retardé.

Pour le moment, on sait que depuis le 7 avril 2020, la cinquième saison de «Riverdale», Qui devrait avoir 22 chapitres. Bien que considérant que l’écrivain Ted Sullivan a confirmé que le cinquième épisode commencera avec les 3 épisodes restants de la saison précédente, il en a peut-être plus.

Aperçu de Riverdale 4×19

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 5 DE «RIVERDALE»?

Dans le dernier épisode de la quatrième saison de « Riverdale», Jughead écrit une nouvelle où les étudiants se vengent de M. Honey avec une blague qui tourne mal et met fin à sa vie. Dans le monde réel, Betty fait appel à l’aide des parents pour empêcher le directeur d’annuler le bal.

La fille d’Alice parvient à préserver la danse et Honey est renvoyé, mais quand il part, il découvre qu’il était le meilleur réalisateur qu’ils aient eu depuis des années, en plus, il a écrit à Jughead une lettre de recommandation au programme d’écriture de l’Université de l’Iowa. Ce dernier fait que Jug change son histoire, et au lieu de le laisser mourir, ils appellent le 911 et le sauvent.

La quatrième saison de « Riverdale»Se termine avec Jughead et Betty obtenant une autre vidéo. Dans le clip, vous voyez la mère de Veronica a tué le shérif Minetta; Betty et Jughead dans la cabine entourée de boîtes à pizza et de bouteilles de bière; et un groupe de personnes portant des masques qui ressemblent à Betty, Jughead, Archie, Veronica, Cheryl et Reggie poignardant M. Honey.

Cette clôture a laissé plusieurs questions qui doivent être résolues dans le cinquième volet de la série de Le CW qui, comme annoncé par le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, commencera par les épisodes restants de la troisième partie et inclura le bal de promo.

«Je suis vraiment fier du dernier épisode. En fait, les deux derniers. Le bal est vraiment classique. Et le 21, c’était un véritable épisode émotionnel et beaucoup d’histoires émotionnelles ont atteint leur paroxysme, mais en fait, c’est l’obtention du diplôme. C’est un rite de passage. Tant de diplômes ont été annulés cette année. J’ai vraiment adoré cet épisode. J’ai donc hâte de le faire à un moment donné », a-t-il déclaré à EW.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 5 DE « RIVERDALE »

Le 9 décembre 2020, Le CW a partagé la bande-annonce de la cinquième saison de « Riverdale».

ACTEURS ET PERSONNAGES DE «RIVERDALE» 5

Jusqu’à présent, il a été confirmé que Skeet Ulrich et Marisol Nichols ne feraient pas partie de toute la cinquième saison. Dans l’émission matinale australienne The Today Show, Skeet a déclaré: « Je sais qu’ils veulent également prendre le spectacle dans une direction différente la saison prochaine et sauter cinq ans en avant. »

«Quand tout fut fini, je suis entré en contact avec toute la distribution, suis entré en contact avec Marisol et Skeet et leur ai dit que nous n’avions pas fini ces histoires, et nous voulons nous assurer que vous avez de bons adieux. Je pense que Marisol savait ce qu’Hermione allait faire. Je ne pense pas que Skeet savait encore ce que FP allait faire. La vérité est que ce n’est pas un spoiler, mais ni Hermione ni FP ne sont tués. J’espère donc qu’ils feront partie de Riverdale d’une manière réelle tant qu’il y aura un «Riverdale» », a déclaré le showrunner à TVLine.

Pendant ce temps, Mark Consuelos jouera dans un prochain épisode de Katy Keene dans cinq ans, il est donc prudent de supposer qu’Hiram sera toujours libre dans l’univers.

Pendant ce temps, les personnages qui devraient certainement revenir sont Archie (KJ Apa) Betty (Lili Reinhart), Jughead (Cole Sprouse), Veronica (Camila Mendes), Cheryl (Madelaine Petsch), Kevin (Casey Cott), Toni (Vanessa Morgan) , Reggie (Charles Melton), Alice Cooper Smith (Mädchen Amick) et Hiram Lodge (Mark Consuelos).

QUAND LA SAISON 5 DE «RIVERDALE» SERA-T-ELLE SORTIE?

La cinquième saison de « Riverdale« N’a pas encore de date de sortie en Le CW. Bien que selon le calendrier de la série, les prochains épisodes devraient commencer à être diffusés en octobre 2020, il est probable qu’ils seront un peu retardés, comme d’autres productions, en raison de la pandémie de coronavirus.

En Espagne, les nouveaux épisodes sont diffusés sur Movistar + un jour après sa première aux États-Unis.

Les trois premières saisons de « Riverdale« Sont disponibles sur Netflix.

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 4 DE «RIVERDALE»?

La quatrième saison de «Riverdale» est sortie le mercredi 9 octobre 2019 à 20h00 (heure locale) via The CW aux États-Unis, tandis qu’en Amérique latine, elle était disponible le jeudi 10 octobre à 00h00. : 38 heures.

Après sa diffusion, l’épisode est disponible EN LIGNE sur les plateformes numériques de The CW dans son pays d’origine, alors qu’en Amérique latine il faudra s’attendre à ce que Netflix, qui possède ses droits de distribution dans cette partie du monde, lance la livraison complète.

En Espagne, les nouveaux épisodes sont diffusés par Movistar Series, un jour après leur première aux États-Unis.

Les trois premières saisons de «Riverdale» sont disponibles avec des sous-titres espagnols sur Netflix.

5 DONNÉES DE CAMILA MENDES

1. IL EST ALLÉ AU COLLÈGE AVEC JUGHEAD JONES

Le casting de Riverdale est assez proche, mais Camila Mendes et Cole Sprouse (qui joue Jughead Jones dans la série) ont un lien plus fort. Bien qu’ils n’aient pas étudié la même chose, ils sont tous les deux allés à l’Université de New York en même temps. En fait, ils se connaissaient mutuellement, mais ils n’étaient pas si proches à l’époque.

2. MAÎTRISEZ UNE AUTRE LANGUE

Le protagoniste de Dangerous Lies est devenu célèbre pour avoir mis le quota de diversité ethnique à Riverdale. Camila Mendes est d’origine brésilienne et parle couramment le portugais. L’actrice a déménagé au Brésil à l’âge de 10 ans et y a vécu pendant un an.

3. VOS PREMIERS PAS

Avant le succès de Dangerous Lies et Riverdale, Camila Mendes avait peu de rôles majeurs sur son CV. En fait, son premier travail d’acteur rémunéré était pour une publicité pour le magasin d’articles ménagers, IKEA.

4. VIDEO CLIPS FILLE

5. PROBLÈMES ALIMENTAIRES FACE

Comme beaucoup d’autres personnalités du monde du divertissement, Camila Mendes a exposé certains problèmes auxquels elle a dû faire face dans sa vie personnelle. L’actrice de Dangerous Lies a avoué qu’elle avait longtemps lutté contre des problèmes d’alimentation et avait de grandes difficultés à maintenir une vie saine.

Riverdale Trailer – Saison 4

