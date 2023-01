Riverdale : quand la septième saison de la série sera-t-elle diffusée ?

La série »riverdale » vient de confirmer la date de diffusion de sa septième et dernière saison. L’histoire basée sur les tomes d’Archie Comics sera diffusée sur Le C.W. le 29 mars prochain.

L’annonce a été faite par la chaîne The CW, après qu’il a été confirmé en mai 2022 que la saison 7 de » Riverdale » serait la dernière du programme populaire, mettant fin aux aventures d’Archie et de ses amis au sein de la télévision.

La saison 6 de »Riverdale » a vu tous les personnages voyager jusqu’en 1950, avec Archie Andrews, joué par KJ Apa et son groupe d’amis de retour au lycée, ignorant les divers meurtres et le chaos qu’ils ont subis au cours des saisons précédentes.

« Chaque saison, nous explorons les tropes d’un genre spécifique, qu’il s’agisse de surnaturel, de pulpe ou de crime », a récemment expliqué le showrunner de « Riverdale ». Roberto Aguirre-Sacasa. « Cette année, notre genre est les années 1950, nous sommes donc en dialogue avec le mythe américain de ce qu’étaient les années 1950 par rapport à la réalité. »

La dernière saison verra chacun de ses personnages vivre cette nouvelle vie dans les années 1950, se demandant si ce qu’ils vivent est la réalité. Le créateur a même assuré que la série connaîtrait un changement narratif complet très prochainement, l’épisode 2 présentant une histoire très sombre pour ses personnages.

Dans la saison sept, Apa jouera une version du protagoniste de la série qui n’est pas aussi tourmentée. « Quand nous rencontrons Archie ici, c’est un adolescent pur et dur des années 1950 », a expliqué Aguirre-Sacasa. « Il est sur son propre chemin. C’est un type de personnage plus innocent et romantique. »

De la même manière, la nouvelle saison mettra de côté plusieurs des relations entre les personnages de » Riverdale », étant une sorte de redémarrage pour les différentes intrigues qui ont été créées au cours de l’histoire.

« C’est un excellent moyen de revenir à l’essentiel, c’est-à-dire que les lycéens se découvrent, que les enfants vivent leurs premières fois », a expliqué Aguirre-Sacasa. « Nous pouvons découvrir ces moments ou revivre des moments que nous avons explorés dans le passé dans un contexte complètement différent. »

La septième saison de » Riverdale » sera diffusée le 29 mars sur The CW.