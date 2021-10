Riverdale prépare l’arrivée de Sabrina Spellman dans sa saison 6

Pendant des années, les fans de « Chilling Adventures of Sabrina » et « Riverdale » ont présenté toutes sortes de théories essayant d’expliquer la façon dont ces deux séries cohabitent dans le même univers narratif et enfin, La chaîne CW a décidé de répondre à cette incertitude. .avec un nouvel événement crossover.

Lors de la révélation de la nouvelle bande-annonce de la sixième saison de « Riverdale », certains événements sont à prévoir qui se produiront dans ses nouveaux épisodes, notamment la rencontre entre Cheryl Blosson (Madelaine Petsch) et Sabrina Spellman, qui sera à nouveau interprétée par Kiernan Shipka. après sa dernière apparition dans la dernière saison de sa série sur Netflix l’année dernière.

Shipka devrait faire ses débuts dans « Riverdale » dans le quatrième épisode de la sixième saison, qui s’intitulera « The Witching Hour (s) », dans lequel Cheryl déchaîne un sort dangereux qui pourrait faire la différence entre la vie et le décès d’un des membres de la famille Blossom.

Heureusement pour elle, elle aura l’aide attendue de Sabria Spellman, qui vient de sa ville natale de Greendale, organisant un événement qui, selon le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, est en préparation depuis la première saison.

La bande-annonce prévoit également des révélations passionnantes pour le reste de la distribution des personnages de « Riverdale », y compris des menaces qui ressemblent à quelque chose d’un film d’horreur, tandis que Betty (Lili Reinhart) révèle à Archie (KJ Apa) qu’elle souhaite avoir un bébé avec lui, ce qui pourrait présenter une tournure inattendue dans la mécanique de son personnage.

Lors d’un entretien ultérieur avec TVLine, Aguirre-Sacasa a anticipé que les nouveaux épisodes de la série ont une influence directement tirée du cinéma d’horreur. « Riverdale » se prépare à revenir à la télévision le 16 novembre.