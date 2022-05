« Riverdale » : pourquoi la saison 7 sera la dernière

La septième saison « Riverdale» a été confirmé en mars 2022 et deux semaines avant la fin du sixième opus, The CW a annoncé qu’il s’agirait du dernier drame basé sur les personnages d’Archie Comics et créé par Roberto Aguirre-Sacasa. Mais pourquoi l’annulation de la série jeunesse?

L’avant-dernière saison a commencé en novembre 2021 avec un événement de cinq épisodes au cours duquel Archie et ses amis ont affronté des moments macabres impliquant Sabrina Spellman (Kiernan Shipka).

Alors que dans la seconde moitié du sixième volet de «Riverdale« , qui a débuté en mars 2022, un nouvel ennemi est apparu, Percival Pickens (Chris O’Shea), qui a rapidement pris le contrôle de la ville avec ses mystérieux pouvoirs de contrôle de l’esprit. Sans aucun doute, il est temps pour Archie, Betty, Jughead, Veronica et Cheryl d’avoir leur fin heureuse.

« Riverdale » dit au revoir après sept saisons et quelques changements (Photo : The CW)

POURQUOI LA SAISON 7 SERA-T-ELLE LA DERNIÈRE DE « RIVERDALE » ?

Le président et chef de la direction de La CW, Mark Pedowitz, a expliqué à TVLine les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision. « Je suis un grand partisan d’essayer de donner aux émissions qui ont duré longtemps un bon départ.« , a-t-il pointé.

De plus, il a déclaré : «Nous avons eu une longue conversation avec [el productor ejecutivo] robert [Aguirre-Sacasa] hier, qui est enthousiasmé par cette nouvelle, et nous traiterons le programme comme il le mérite… Nous voulons nous assurer qu’il se déroule dans le bon sens”.

« Je pense qu’ils estimaient également que sept ans, c’était la bonne durée.Pedowitz a ajouté. « En tant que fan, je veux faire ce qui est juste pour la série.”.

En conversation avec Variety, le président et chef de la direction de La CW a également indiqué que «Nous n’avons pas encore déclaré combien d’épisodes. Mais je ne pense pas que ce sera une saison plus courte. Cela revient à ce que j’ai dit plus tôt : je suis un grand partisan d’essayer de livrer des séries qui ont eu de longues séries et des envois appropriés.”.

Même si « Riverdale » A commencé comme l’une des séries les plus populaires depuis le saut dans le temps, son histoire a pris une tournure qui n’a pas convaincu les fans et qui se reflète dans les cotes d’écoute de la série. Le sixième épisode compte en moyenne 560 000 téléspectateurs, le classant 16e en nombre total de téléspectateurs sur 19 drames. La CW a publié cet automne et cet hiver.