« Riverdale »: les attaques de panique subies par Camila Mendes lors du tournage de la saison 5

La pandémie de coronavirus n’a pas seulement affecté le taux d’enregistrement de «Riverdale», Qui a terminé sa quatrième saison plus tôt et a déménagé à Vancouver, au Canada, pour filmer son cinquième opus, a également fait des ravages sur l’une de ses vedettes, Camila Mendes, qui joue Veronica Lodge sur la série CW.

Dans une interview accordée au magazine Health, l’actrice de 26 ans a avoué avoir subi des attaques de panique après le début du tournage, car les mesures de sécurité pour Covid-19 ont été très extrêmes et ils n’ont pas pu quitter la ville depuis lors. .

«Quand nous avons commencé à tourner la saison 5, j’ai commencé à avoir des crises de panique, ce qui était bizarre pour moi. Je pense que c’était parce que j’étais à Vancouver et que les frontières étaient fermées, personne ne pouvait nous rendre visite », a-t-il expliqué. « Vous commencez à manquer votre maison et votre vie, et vous n’avez pas vos amis ou votre communauté avec vous. »

Camila a souffert d’attaques de panique après avoir commencé le tournage de la cinquième saison de « Riverdale » (Photo: The CW)

Mais Camila Mendes Il a trouvé un moyen de prendre soin de sa santé mentale et a incorporé des bains relaxants et un temps de déconnexion de la technologie dans sa routine. «Je suis très reconnaissant de travailler et je ne voudrais jamais que cela vienne de ce que je ne suis pas. Prendre des bains a contribué aux crises de panique », a-t-il déclaré.

«J’ai également appris dans ces moments-là à poser mon téléphone, à faire une pause dans la technologie et à entrer dans la baignoire avec de la musique et un livre. Je n’avais jamais fait cela avant la pandémie, et maintenant j’aime apprendre à le faire moi-même », a-t-elle ajouté.

L’actrice de « Riverdale« Elle a souligné que ce mauvais moment l’a aidée à réaliser le rythme de sa vie avant la pandémie: » Quand tout cela a commencé, j’étais dans un endroit de ma vie qui était aller, aller, aller. Je n’aurais jamais imaginé que j’aurais le temps de m’asseoir et d’être au soleil. Cela m’a vraiment fait réévaluer mes priorités. «

De même, Camila Mendes elle a partagé ce qu’elle fait pour maintenir sa santé mentale stable: «Je vois un thérapeute une fois par semaine, il m’aide à traverser beaucoup de choses. J’ai aussi un journal de gratitude. Je l’ai eu d’une co-star. Chaque jour, vous écrivez quelques petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Je n’ai jamais pensé que je ferais partie de ces personnes, mais j’adore ça. J’adorerais écrire plus en profondeur chaque jour, mais je n’ai tout simplement pas le temps. Donc, avec ça, c’est génial parce que vous êtes toujours en train de vous surveiller et que vous vous sentez bien parce que vous avez fait quelque chose pour vous-même. «