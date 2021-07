Riverdale : la saison 5 mettra longtemps à arriver sur Netflix

ça fait patienter ! Riverdale a lancé sa quatrième saison sur Netflix en octobre 2020 et huit mois plus tard, il n’y a toujours pas de confirmation officielle de l’arrivée de la cinquième. D’un autre côté, chaîne Warner a publié les nouveaux épisodes en janvier, puis a fait une pause. Quand arrivent-ils sur la plateforme de streaming ?

L’anxiété s’empare des fans après les fuites sur les nouveaux chapitres qui ont marqué un énorme changement dans la série car il y a eu un saut dans le temps dans l’histoire. Les toutes nouvelles sorties sont arrivées au début de l’année, mais elles ont également été retardées par la pandémie de coronavirus.







Les deuxième, troisième et quatrième saisons ont fait leurs débuts en octobre, mais la crise sanitaire a forcé l’ensemble du projet à être déplacé et ce n’est qu’en janvier qu’elles ont été disponibles. La contingence a également conduit les producteurs à diviser la livraison en deux parties : les 10 premiers épisodes diffusés jusqu’au 31 mars et ils devraient juste revenir le 11 août.

Cette situation impacte directement la diffusion internationale de Riverdale. Bien qu’aux États-Unis, les premières soient disponibles le lendemain, le reste du monde doit attendre car pour le moment il a quatre saisons. Il doit d’abord se terminer sur Warner Channel puis être diffusé sur la plateforme.

Quand la cinquième saison de Riverdale est-elle diffusée sur Netlflix?

De cette façon, la saison 5 est retardée avec son arrivée sur Netflix. Selon le portail Whats on Netflix, De nouveaux épisodes de Riverdale sont prévus pour septembre ou octobre 2021. Si les dates se confirment, une année se sera écoulée entre le dernier épisode de la saison 4 et l’arrivée de la saison 5.