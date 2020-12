Riverdale La bande-annonce de la saison 5 taquine le drame, le meurtre et un bal

Veronica découvre Archie et Betty pendant qu’elle est au bal? OOF.

Et juste comme ça, Riverdale est officiellement de retour dans les affaires.

Après avoir terminé la saison 4 tôt en raison du coronavirus et subi un retard de 3 mois dans le tournage, la bande-annonce de la saison 5 a officiellement chuté et les personnages de Riverdale sont vraiment de retour sur leurs conneries.

Riverdale La saison 5 devrait connaître un saut dans le temps de sept ans qui verra nos ados désordonnés bien-aimés vieillir dans la vingtaine. Avec tous les nouveaux méchants, un noyau quatre secoué et beaucoup de drame, le prochain chapitre de l’émission The CW devrait être sauvage.

Riverdale la saison 5 sera diffusée le mercredi 20 janvier. Regardez la bande-annonce en haut de la page.



La bande-annonce de Riverdale saison 5 laisse entendre que Veronica découvre Archie et Betty. Image: La CW

Que se passera-t-il dans Riverdale saison 5?

Les trois premiers épisodes reprendront là où la saison 4 s’est arrêtée. Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, Riverdale la saison 4 a été interrompue en raison de la pandémie de coronavirus. Les trois premiers épisodes verront les adolescents se rendre au bal, obtenir leur diplôme, puis se séparer.

Le troisième épisode révélera également comment FP Jones de Skeet Ulrich quitte la série. Nous espérons également savoir qui a envoyé ces bandes vidéo effrayantes.

Ensuite, le spectacle avancera rapidement de SEPT ans et tout changera.

Selon un rapport de That Hashtag Show, quelques membres des quatre principaux auront également de nouveaux intérêts amoureux – et l’un sera marié.

Archie Andrews reviendra à Riverdale après le saut dans le temps. Il semble qu’il soit entraîneur à Riverdale High et travaille comme service d’incendie de Riverdale. Kevin Keller est également enseignant à Riverdale High et entretient une relation récurrente avec Fangs.

Toni Topaz de Vanessa Morgan, enfin, est la reine du serpent et on dirait qu’elle va enfin avoir sa trame de fond et beaucoup plus de temps à l’écran! Nous sommes également sur le point d’être présentés à sa famille.

Hermione Lodge restera désormais dans les parages de manière récurrente après l’annulation du départ de Marisol Nichols. Hermione sera désormais « de retour plus forte et meilleure que jamais. » Hiram Lodge est également « à la hauteur [his] de vieilles manigances », selon Mark Consuelos.

Tabitha Tate, la petite-fille de Pop Tate arrivera également en ville. Tabitha vient à Riverdale pour reprendre Pop’s Chock’lit Shoppe dans l’espoir de franchiser le restaurant emblématique.

Oh, et le principal mystère de la saison? On dirait qu’il s’agit d’un camion qui parcourt l’autoroute la nuit.

Rendez-vous en janvier!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂