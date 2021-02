« Riverdale »: Jughead échange la casquette contre des lunettes et une barbiche?

Le saut tant annoncé de sept ans depuis «Riverdale»Se produira dans le quatrième épisode de la cinquième saison. Ce qui signifie bien sûr beaucoup de changements physiques et émotionnels pour les protagonistes de la série CW. Cela inclut apparemment Jughead abandonnant sa casquette de marque et portant des lunettes et une barbiche.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication du saut de sept ans qui sera vu dans la saison 5 de « Riverdale »

« C’est très amusant de commencer avec une ardoise semi-fraîche », a admis le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa à TVLine. «Notre intrigue dans la série peut, comme les fans le savent, devenir assez baroque et complexe, et il y a beaucoup de bagages et d’histoire qui accompagnent les histoires que nous racontons. Nous pensions qu’il y avait quelque chose de vraiment excitant à pouvoir rencontrer tous nos personnages dans des endroits complètement différents et jouer des dynamiques différentes.

Aguirre-Sacasa a révélé qu’il envisageait d’autres options pour la nouvelle tranche de « Riverdale». «L’autre chose que nous nous sommes amusée était de faire un grand échange de genre, je veux dire quelque chose comme: le spectacle devient un spectacle d’horreur, ou nous introduisons le surnaturel. Nous en avons parlé, mais finalement, nous avons eu l’impression qu’il y avait des histoires à raconter à Riverdale, et les personnages étaient dans un voyage émotionnel qui donnait l’impression que ce n’était pas encore terminé. On a l’impression qu’une fois que vous êtes dans l’horreur ou les zombies ou autre chose, il est difficile de revenir à la normale après ça », a-t-il expliqué.

Jughead a été le seul à revenir à Riverdale un an après l’obtention de son diplôme (Photo: The CW)

QUE SE PASSE-T-IL À JUGHEAD?

Dans l’épisode précédent, Jughead a placé son chapeau dans la capsule temporelle que lui et ses amis ont décidé d’enterrer dans la tradition de Riverdale High. Cela signifie que la cruche adulte n’aura plus cet élément distinctif.

Le showrunner a annoncé que Jughead traversait un cas grave de blocage de l’écrivain.De plus, il a souligné qu’il porterait désormais des lunettes et une barbiche particulière. Aguirre-Sacasa a déclaré que lorsqu’il a suggéré à l’acteur Cole Sprouse que son personnage puisse porter un autre type de chapeau après le saut dans le temps, l’interprète a refusé.

Mais il a suggéré: «Et si Jughead avait des lunettes et une barbiche? Et je me suis dit: ‘OK, faisons-le!’ », A rappelé le directeur créatif de«Riverdale».

Pendant ce temps, Betty s’entraîne pour devenir un agent du FBI. « Je ne sais pas combien de conversations j’ai eues avec Lili [Reinhart] au fil des ans, il m’a supplié de ne pas avoir Betty en queue de cheval, ce qui est si emblématique dans les bandes dessinées », a expliqué Roberto Aguirre-Sacasa. «Quand nous avons fait le saut dans le temps, Lili a en fait dit: ‘Au fait, nous n’avons pas à terminer complètement la queue de cheval. Nous pouvons proposer une version plus souple.