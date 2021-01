Riverdale: jour et heure par pays pour la première de la cinquième saison

Riverdale se rapproche! La cinquième saison de la célèbre série compte les heures de sa première attendue. L’attente grandit surtout en Amérique latine où les épisodes peuvent être vus simultanément avec les États-Unis. Notez la date et l’heure du lancement dans votre pays pour ne rien manquer!

«Alors qu’une nouvelle année scolaire commence, la ville de Riverdale est toujours sous le choc du décès récent de Jason Blossom. Les événements qui ont eu lieu ont donné envie à Archie de poursuivre une carrière dans la musique., est le synopsis officiel des nouveaux chapitres qui doivent tomber.

Quand aura lieu la cinquième saison de Riverdale?

La première sera ce mercredi 20 janvier 2021 chez Warner Bros et il se composera de 19 épisodes, dont les trois premiers étaient à l’origine les derniers de la saison précédente. Le tournage de la cinquième saison qui a commencé en septembre a représenté un défi pour le casting car il devait être soumis à des protocoles sanitaires stricts.

Comme il existe de nombreuses théories et intrigues sur ce qui se passera dans la partie 5, Riverdale a préparé un streaming spécial une heure avant le lancement via ses réseaux sociaux. Là ils seront Andres Marine et Leslie Lestrange, membres des comptes qui suivent le programme en Argentine et dans toute l’Amérique latine

Ajoutez votre version #Riverdale! C’est ainsi que nous nous préparons pour la PREMIERE Andrés Navy et Leslie Lestrange débattront de toutes les théories dans POP’S TALK, un LIVE STREAMING EXCLUSIF sur notre profil Twitter, 20/01 – 23h | 20 h 00 pic.twitter.com/MMvL1RbYYU – Warner Channel (@WarnerChannelLA)

13 janvier 2021





Pour les fans qui regardent la série sur Netflix, la première sur la plateforme diffère généralement de cinq mois de celle à la télévision. De cette façon, vous pouvez accéder au service de streaming en juin 2021.







Riverdale a publié sa bande-annonce officielle et des images promotionnelles qui ont ravi les fans. L’attente est énorme: un sondage Spoiler qui a recueilli plus de 11000 votes a révélé que 98% regarderont la saison cinq. Incroyable!

Quand et à quelle heure la cinquième saison de Riverdale sera-t-elle présentée aux États-Unis?

La première aura lieu ce mercredi 20 janvier 2021 à 20h30 à Warner Bros.

Quand et à quelle heure la cinquième saison de Riverdale aura-t-elle lieu au Mexique?

La première aura lieu ce mercredi 20 janvier 2021 à 20h30 à Warner Bros.

Quand et à quelle heure la cinquième saison de Riverdale aura-t-elle lieu en Argentine?

La première aura lieu ce jeudi 21 janvier 2021 à 00h00 chez Warner Bros.

Quand et à quelle heure aura lieu la cinquième saison de Riverdale en Colombie?

La première aura lieu ce jeudi 21 janvier 2021 à 00h00 chez Warner Bros.

Quand et à quelle heure la cinquième saison de Riverdale aura-t-elle lieu au Chili?

La première aura lieu ce jeudi 21 janvier 2021 à 00h00 chez Warner Bros.