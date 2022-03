Riverdale est revenu avec l’épisode 6 de sa sixième saison et a laissé une révélation surprenante

La CW

Après un temps sans diffusion, l’adaptation d’Archie Comics est revenue sur l’écran de Warner Channel et une fois de plus ils ont réussi à surprendre les fans.

© La CWRiverdale est revenu avec l’épisode 6 de sa sixième saison et a laissé une révélation surprenante.

À l’ère moderne, les séries ont une nouvelle maison et ce sont les services de streaming, mais il existe des programmes qui résistent à cette stratégie de lancement et maintiennent toujours une diffusion uniquement télévisée. C’est le cas de Riverdalequi dans la nuit de ce dimanche 20 mars est revenu après avoir arrêté sa sixième saison en décembre de l’année dernière. Découvrez ce qui s’est passé dans l’épisode 6 !

« Polly, la sœur de Betty, est toujours portée disparue et a été vue pour la dernière fois sur The Lone Highway. Betty et sa mère recueillent des informations pour savoir ce qui aurait pu lui arriver. De plus, Jughead poursuit son enquête sur The Moth Man. une figure mystérieuse a kidnappé tes amis »était le synopsis officiel des nouveaux chapitres qui ont commencé le 16 novembre 2021.

+La grande révélation de Riverdale 6

« Chapitre cent un : INCROYABLE »était le titre du nouvel épisode, qui avait l’avance suivante : « Alors que la nouvelle de l’attentat à la bombe chez Andrew commence à se répandre, Archie, Betty et Jughead commencent à faire face aux mystérieuses séquelles de l’explosion. Ailleurs, Veronica devient folle après avoir appris que Hiram était capable de s’impliquer, et Cheryl est consommée avec culpabilité quand elle pense qu’elle a peut-être quelque chose à voir avec l’explosion ». Ce qui a sans aucun doute impressionné les téléspectateurs, c’est que maintenant Archie et Betty ont des super pouvoirs.

L’explosion qui a détruit la maison des Andrews a eu un énorme effet secondaire sur les personnages de KJ Apa et Lili Reinhart et maintenant Archie semble être indestructible et Betty peut voir une sorte d’aura maléfique chez les gens., c’est pourquoi ils font équipe pour abattre une civière d’hôpital meurtrière et elle se défend contre Glen. Sur ce, le créateur de l’émission, Roberto Aguirre Sacasaa expliqué : « Quand on en parlait, on voulait enlever les capacités que les personnages avaient déjà montrées ou manifestées ».

Dans une interview avec Guide télévisé continu: « Nous plaisantons toujours sur le fait qu’Archie est impossible à tuer, et avec Betty, nous avons fait toute une histoire dans le passé pour qu’elle puisse identifier les tueurs en série en les regardant dans les yeux et en ayant une sorte de sixième sens à ce sujet. C’est ainsi que nous commencer à parler de ces cadeaux, si ce sont des cadeaux, ou des malédictions, si ce sont des malédictions « . Il ne voulait pas anticiper où les compétences de Archie et Bettymais il y aura sûrement d’autres découvertes qui captiveront à nouveau les fans.

