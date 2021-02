Riverdale diffusera l’épisode 6 de la saison 5, mais fera ensuite une pause prolongée

Riverdale avance avec sa cinquième saison sur Warner Chennel et se prépare à créer le sixième épisode. Après l’ellipse, la série continue de faire des révélations et ses premières sont de plus en plus attendues. Cependant, l’enthousiasme des fans devra attendre: un arrêt prolongé des lancements arrive. De quoi s’agit-il?

« Après la première moitié de la saison, Riverdale fera une pause précédemment prévue et est actuellement prévu de revenir dans la dernière moitié de la saison 5 le mercredi 7 juillet 2021. », était le poste du journaliste Decider, Alex Zalben, pour faire connaître le nouveau programme de première que la série prépare.

Le journaliste a effacé les informations et publié le calendrier: Le 31 mars, l’épisode 10 sortira et il faudra attendre 98 jours pour profiter du chapitre 11, le 7 juillet. « Pourquoi jouent-ils avec nos cœurs comme ça », étaient les réactions des fans agacés avant la décision des producteurs.

Donc, pour être clair, car il y a eu une certaine confusion #Riverdale calendrier de diffusion: 2/24 – 5×06

3/10 – 5×07

3/17 – 5×08

3/24 – 5×09

3/31 – 5×10 *** PAUSE *** 7/7 – 5×11

etc. – Alex Zalben (@azalben)

24 février 2021





De quoi parlera Riverdale saison 5 épisode 6?

Quoi qu’il en soit, le public a encore cinq épisodes avant la pause de mi-saison. La prochaine première sera « Retour à l’école » et a le synopsis officiel suivant: « Archie, Betty, Veronica et Jughead se préparent pour leur premier jour en tant que nouveaux professeurs de Riverdale High; Veronica présente son mari, Chad, au groupe; Archie et Toni se tournent vers Cheryl pour l’aider à redémarrer des équipes de football et de pom-pom girls ».







Quand l’épisode 6 de la cinquième saison de Riverdale est-il présenté en première?

La première sera ce mercredi 24 février 2021 sur Warner Channel et ce sera le sixième des 19 épisodes de la saison, dont les trois premiers étaient à l’origine le dernier de la précédente. Quand l’épisode 6 de la cinquième saison de Riverdale se répète-t-il? Jeudi après-midi et samedi à midi.

Quand et à quelle heure l’épisode 6 de Riverdale saison 5 est-il diffusé aux États-Unis?

La première aura lieu ce mercredi 24 février 2021 à 20h30 sur Warner Channel.

Quand et à quelle heure Riverdale Saison 5 Episode 6 Première au Mexique?

La première aura lieu ce mercredi 24 février 2021 à 20h30 sur Warner Channel.

Quand et à quelle heure l’épisode 6 de Riverdale saison 5 est-il diffusé en Argentine?

La première aura lieu ce jeudi 25 février 2021 à 00h00 sur Warner Channel.

Quand et à quelle heure l’épisode 6 de Riverdale saison 5 est-il diffusé en Colombie?

La première aura lieu ce jeudi 25 février 2021 à 00h00 sur Warner Channel.

Quand et à quelle heure l’épisode 6 de Riverdale saison 5 est-il diffusé au Chili?

La première aura lieu ce jeudi 25 février 2021 à 00h00 sur Warner Channel.