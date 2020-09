"riverdale" Creator Travaille Sur "jolies Petites Menteuses" Redémarrer

Cela fait à peine trois ans que le dernier épisode de “Pretty Little Liars” a scintillé sur les écrans de télévision. Néanmoins, la série mystère reçoit déjà une nouvelle édition! Personne de moins que le showrunner de “Riverdale” Roberto Aguirre-Sacasa ne veut raviver les intrigues adolescentes.

Cependant, lors du redémarrage, il n’y aura apparemment pas de retrouvailles avec Aria, Emily, Hanna et Spencer. Le Hollywood Reporter rapporte que le redémarrage de “Pretty Little Liars” racontera une nouvelle histoire sur les nouveaux personnages. On ne sait toujours pas pourquoi le projet est toujours échangé en tant que redémarrage et non en tant que spin-off.

Roberto Aguirre-Sacasa écrira le scénario. Un diffuseur de télévision ou un service de streaming n’a pas encore été impliqué dans le développement.

La franchise “Pretty Little Liars” continue de croître

“Pretty Little Liars” a été créé en 2010. La série mystère a engendré sept saisons et deux spin-offs, “Ravenswood” (2013) et “Pretty Little Liars: The Perfectionists” (2019), qui ont tous deux été annulés après une seule saison. Il reste à voir si le fabricant de “Riverdale” Aguirre-Sacasa peut rendre la nouvelle édition plus réussie.

Les redémarrages et les spin-offs conquièrent la télévision

Pendant ce temps, “Pretty Little Liars” n’est pas la seule série pour adolescents du passé à revenir à la télévision sous une forme ou une autre. En 2019, il a été annoncé qu’un spin-off de la série à succès “Gossip Girl” était en préparation chez HBO Max. Il vise à se concentrer sur une nouvelle génération d’étudiants riches des écoles privées de New York, dont la vie sociale est largement documentée et commentée en ligne.