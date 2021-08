Riverdale : Cole Sprouse et Lili Reinhart n’étaient pas si amis au début

D’après la bande dessinée de Roberto Aguirre-Sacas, Riverdale est devenu l’une des séries les plus réussies de The CW. Remplie de drame, de mystère et d’un peu de romance, la bande a fait ses débuts avec style en 2017 et a reçu de nombreuses critiques positives. Et, avec son arrivée sur Netflix, la fureur qu’il a suscitée dans le monde l’a aidé à continuer de se renouveler.







En réalité, Riverdale Il en est déjà à sa cinquième saison qui mettra beaucoup de temps à atteindre Netflix, mais même ainsi, les fans l’attendent déjà avec anxiété. Et, tout l’intérêt que suscite cette série est aussi dû au grand lien qui existe entre ses protagonistes. Cependant, il convient de noter que deux des plus aimés sont Lili Reinhart et Cole Sprouse, qui ont joué Betty Cooper et Jughead Jones.

Malgré le fait que dans les premières saisons, leurs personnages n’avaient pas une bonne relation, au fil des chapitres, ils ont fini par se connaître et être l’un des couples préférés de la fiction. De plus, telle était la chimie qu’ils ont eue leur amour a traversé l’écran au point qu’ils ont été en couple pendant trois ans.

Lili et Cole pendant les enregistrements. Photo : (La CW)



Cependant, au début de la série, lors de leur première rencontre, leur relation était la même que celle de leurs personnages : nulle. Dans une interview pour Charme En 2018, Sprouse a été celle qui a révélé ses premières impressions expliquant à quel point il était difficile de se connecter avec elle. « Lili était un œuf difficile à casser, elle était d’abord très timide et réservée» Il a commencé par dire.

Lili Reinhart et Cole Sprouse. Photo : (Getty)



Bien qu’il ait précisé plus tard que petit à petit, alors qu’ils se rencontraient à Riverdale, elle lâchait. « Je pense que c’est au milieu de la première saison qu’il a vraiment commencé à laisser entrer les gens.», a-t-il assuré. Mais, pour Reinhart, la première impression de son partenaire a été très différente : «C’est marrant, je ne me souviens vraiment pas avoir d’avis sur Cole, pour être honnête», a déclaré avant W.