« Riverdale » : c’était l’apparition de Sabrina Spellman dans la saison 6

Ce que les fans de « Riverdale« Et » Sabrina’s Hidden World « ( » Chilling Adventures of Sabrina « dans sa langue d’origine) est finalement arrivé, Sabrina Spellman est apparue dans le village d’Archie, Betty, Veronica, Jughead et Cheryl lors de l’événement spécial de cinq épisodes.

Dans « The Witching Hour (s) » (6 × 04), alors que la comète de Bailey passe au-dessus de Rivervale, Cheryl et Nana Rose passent en revue les histoires tragiques des femmes Blossom au fil des ans. L’événement céleste unique dans une vie incite Cheryl à invoquer un visage familier : Sabrina Spellman.

Apparemment, Sabrina est une vieille amie de Cheryl, qui est aussi une sorcière et qui est en fait Abigail (et Poppy). Blossom demande l’aide de Spellman pour transférer l’esprit de Nana Rose dans son corps. Avec cela, la vieille femme pourra vivre dans le corps de Cheryl et Abigail, retrouver sa bien-aimée Thomasina dans l’au-delà.

Sabrina est une vieille amie de Cheryl dans le quatrième épisode spécial de « Riverdale » (Photo : Netflix)

L’APPARITION DE KIERNAN SHIPKA DANS « RIVERDALE »

« Nous parlons de Sabrina en visite à Riverdale depuis la saison 1, donc c’est excitant que cela se produise enfin, dans le cadre de notre événement spécial.Vallée-de-la-rivière‘« Le showrunner a précédemment confirmé Roberto Aguirre-Sacasa dans une interview avec Entertainment Weekly.

« Il est également parfait qu’elle se présente pour aider Cheryl Blossom pendant son heure de plus grand besoin. Tout le monde sur le plateau a perdu la tête, je pense que les fans aussi. C’est vraiment amusant et spécial« Il ajouta.

Pour sa part, Kiernan shipka a déclaré à ComicBook que «C’était vraiment intéressant pour moi de me remettre à sa place car je n’avais pas été elle depuis deux ans. J’ai été surpris de la rapidité avec laquelle il a repris le dessus. C’était comme faire du vélo et on ne sait jamais ce genre de chose. Je n’avais jamais joué avec quelqu’un et puis non, puis je suis revenu et je l’ai refait. C’était donc quelque chose de nouveau pour moi. Je ne savais pas comment ça allait fonctionner, et je me suis dit : « Oh, ça me va comme un gant. » Et c’était amusant”.

« C’était fou parce que j’ai l’impression que depuis l’épisode 1 de [Chilling Adventures of Sabrina] nous avons parlé de faire un crossover Riverdale, et enfin les étoiles se sont alignées et je pense que c’était absolument le bon moment« L’actrice de 22 ans a partagé avec EW.

Il a également ajouté : «Il avait toujours hâte d’y arriver. Mais il est logique que ce soit après le fait et que ce soit maintenant, et je suis heureux que cela ait prolongé la vie de Sabrina, donc le timing a vraiment fonctionné à la fin de la journée.”.

Bien que les producteurs n’aient pas confirmé si Sabrina reviendrait pour d’autres épisodes de « RiverdaleShipka a avoué qu’elle adorerait jouer à nouveau la sorcière adolescente. « C’était agréable de se remettre à sa place. J’espère que ce n’est pas la dernière fois que nous la voyons à Riverdale. j’aimerais certainement”, indiqué Kiernan shipka à TVLine.