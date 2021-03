« Riverdale », acteurs: quel âge a le casting de la série dans la vraie vie

« Riverdale», La série mystère populaire de La CW, reviendra pour une sixième saison. Pendant ce temps, le casting de KJ Apa, Camila Mendes, Lili Reinhart et d’autres continuent de raconter leurs incroyables aventures depuis la première de la série en 2017, faisant leur propre adaptation des bandes dessinées Archie Comics.

La série est produite par Warner Bros Oui Studios CBS a gagné des centaines de milliers de fans avec son arrivée à Netflix, qui a suivi les aventures de Archie Andrews dans la petite ville de Riverdale. Bien qu’à première vue, il puisse sembler que sa vie et celle de ses amis sont parfaites et calmes, il n’y a rien de plus éloigné de la vérité, et ils l’ont prouvé pendant cinq longues saisons.

Le casting a déjà joué ces personnages principaux pendant plusieurs années, d’abord en tant qu’adolescents qui ont dû combattre leurs idéaux et leurs peurs pour protéger la ville qu’ils aiment tant. Maintenant pendant la saison 5 il a fallu un saut dans le temps pour voir les personnages grandir et atteindre leurs objectifs personnels.

Par conséquent, les fans ont été un peu confus pour connaître l’âge réel des acteurs de « Riverdale», Puisque même s’il était évident qu’ils étaient plus âgés qu’ils ne le paraissaient depuis la première de la série, on ne sait plus exactement quel âge ils ont en dehors du petit écran.

QUEL ÂGE SONT LES ACTEURS DE «RIVERDALE»?

Archie Andrews – KJ Apa – 23 ans

KJ Apa avec ses amis de « Riverdale » (Photo: Instagram)

Quoi Archie Andrews, un footballeur de lycée qui explore l’obscurité qui se cache dans sa petite ville idyllique, KJ Apa a trouvé son rôle principal dans la série à succès Le CW, « Riverdale». Avant ce rôle principal, Apa était l’un des principaux acteurs du feuilleton télévisé aux heures de grande écoute, « Rue Shortland». Il est également apparu dans des épisodes de « Le Cul de Sac».

Betty Cooper – Lili Reinhart – 24 ans

Lili Reinhart dans « Riverdale » (Photo: The CW)

Dans le rôle de Betty Cooper, un étudiant intelligent amoureux de Archie depuis très longtemps, Lili Reinhart est également devenu une star de « Riverdale». En dehors de cette série, l’actrice est également connue pour son rôle de soutien dans « Les arnaqueurs« Et son rôle principal dans »Coeurs chimiques » de Amazon prime, qui a également produit.

Veronica Lodge – Camila Mendes – 26 ans

Camila Mendes dans « Riverdale » (Photo: Riverdale / The CW)

Jouer le rôle de Lodge Veronica, un riche mondain de la ville de New York qui se déplace vers « Riverdale», Camila Mendes il a également trouvé la renommée grâce à «Riverdale». En dehors de cette performance, Mendes joué dans « Des mensonges dangereux » de Netflix. Il a également joué un rôle de soutien de premier plan dans « Palm Springs » de Hulu, et vous pouvez le voir dans « Le nouveau romantique« , »Lac Coyote« Y »La date parfaite».

Jughead Jones – Cole Sprouse – 28 ans

Aujourd’hui, Cole Sprouse est surtout connu pour être l’une des stars de cette série CW sous le nom de Jughead Jones. (Photo: Télévision Warner Bros.)

Quoi Jughead Jones, le meilleur ami de Archie en dépit d’être un paria social, Cole Sprouse a retrouvé sa renommée grâce à son travail remarquable sur « Riverdale». Avant cette partie, Sprouse était l’une des stars derrière « La vie de suite de Zack & Cody » de Disney Channel, ainsi que sa série dérivée, « La vie de la suite sur le pont« Y »Le film Suite LifeAvec son frère jumeau, Dylan.

Hermione Lodge – Marisol Nichols – 47 ans

Marisol Nichols dans « Riverdale » (Photo: Riverdale / The CW)

Dans le rôle de Lodge Hermoine, la mère de Veronica, Marisol Nichols joue un rôle maternel dans le drame adolescent de Le CW. Avant de « Riverdale», Nichols est apparu notamment dans « 24″. L’actrice peut également être vue dans des épisodes de « Teen Wolf », « GCB », « Cold Case », « Blind Justice », « Resurrection Blvd », « Boy Meets World », « Law & Order: SVU », « The Gates », « Friends », « Charmed », Y « NCIS: Los Angeles».

Cheryl Blossom – Madelaine Petsch – 26 ans

Madelaine Petsch dans « Riverdale » (Photo: The CW)

Jouer le rôle de Fleur de Cheryl, le camarade de classe riche et manipulateur de Archie, Madealine Petsch joue un rôle de premier plan dans « Riverdale». La même année, il rejoint cette émission populaire, Petsch a également joué dans « F le bal». Ses autres crédits cinématographiques incluent « La ruche« , »La malédiction de la belle au bois dormant« , »Polaroïd« Y »Aveugle», Où elle a également été coproductrice.

Josie McCoy – Ashleigh Murray

Ashleigh Murray dans « Riverdale » (Photo: Riverdale / The CW)

Quoi Josie McCoy, camarade de classe de Archie et chanteur principal de Josie et les Pussycats, Ashleigh Murray apparaît dans les quatre premières saisons de « Riverdale». L’année dernière, il a rejoint le casting principal de l’éphémère Katy Keene de Le CW, où il a répété son rôle de Josie. En dehors de ces deux programmes, Murray peut être vu dans les épisodes de « Plus jeune« , »Alex Inc.« Y »Le suivant».