Riverdale : à quelle heure débute la sixième saison sur Warner Channel

Le retour de Riverdale se rapproche ! La sixième saison de la série pour adolescents qui adapte l’histoire et les personnages d’Archie Comics compte les heures de diffusion de ses nouveaux épisodes et les fans attendent beaucoup de ce qu’ils verront simultanément avec les États-Unis. Vérifiez ici la date et les heures d’ouverture dans votre pays!

« La sœur de Betty, Polly, est toujours portée disparue et a été vue pour la dernière fois sur The Lone Highway. Betty et sa mère recueillent des informations pour savoir ce qui lui est arrivé. De plus, Jughead progresse dans son enquête sur The Moth Man. Il y a des années, ce personnage mystérieux a kidnappé ses amis « dit le synopsis officiel de la saison 6.

Le cinquième volet, composé de 19 chapitres au total, s’est terminé le 6 octobre, bien que les fans aient déjà confirmé la bonne nouvelle d’une partie 6 depuis février. Pendant ce temps, les téléspectateurs qui suivent l’émission sur Netflix continuent d’attendre le dernier lot, mais le temps qu’il faut de la diffusion à la plate-forme est de cinq mois.

Une autre bonne nouvelle que les fans ont reçue est qu’il y aura un croisement avec Le monde caché de Sabrina, avec Kiernan shipka dans le rôle de la sorcière de Greendale. C’est un syndicat auquel beaucoup s’attendaient, mais des problèmes de droits l’en ont empêché et maintenant il semble être résolu. Comme annoncé officiellement, elle sera dans le quatrième épisode, appelé « L’Heure(s) Sorcière(s) ».

+ Quand est diffusée la sixième saison de Riverdale ?

À la fin du cinquième versement, ils ont annoncé un événement spécial de Riverdale Il est composé de 5 épisodes, qui sont en principe indiqués comme faisant partie d’une transition entre les saisons 5 et 6, mais le fandom le considère comme faisant partie du sixième volet de la série. Le premier d’entre eux sortira ce mardi 16 novembre sur l’écran de Warner Channel.

+ À quelle heure la sixième saison de Riverdale est-elle diffusée sur Warner Channel ?

Mexique: 20h30

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica : 23:27 heures

Venezuela: 00:17 heures le mercredi 17 novembre

Pérou, Equateur : 00:27 heures le mercredi

Argentine, Colombie, Chili, Paraguay, Uruguay : 00:35 heures le mercredi

Bolivie: 01:27 heures le mercredi

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂