Riverdale: à quand remonte l’épisode 3 de la saison 5

Riverdale approche d’un moment charnière pour sa cinquième saison. Il diffusera le troisième épisode qui signifiera le dernier avant un saut dans le temps qui bouleversera l’intrigue. Après d’importantes révélations dans le deuxième chapitre, les attentes pour la prochaine version sont énormes. Enregistrez la date et l’heure pour ne manquer aucun détail!

Contient des spoilers

Le dernier épisode a révélé ce que de nombreux téléspectateurs soupçonnaient: Charles et Jellybean étaient derrière la VHS qui faisait peur à tout le monde. Selon une enquête de Divulgacher, la 39% des fans ont été déçus de la résolution du conflit car ils la jugeaient trop prévisible.

« Le jour de la remise des diplômes approche, le gang envisage ses prochaines étapes au-delà de Riverdale High. Archie découvre s’il pourra obtenir son diplôme avec ses camarades de classe. FP prend une décision difficile sur son avenir et celui de Jellybean. », est le synopsis officiel de la première des prochaines heures appelée « L’obtention du diplôme ».







La sortie sera la dernière chance de voir les personnages à l’adolescence. À partir du quatrième chapitre, Riverdale sera mis sept ans plus tard. «Nous n’allons plus être des adolescents et je pense que ce sera bien de jouer un adulte. Nous ne serons pas coincés au lycée pendant sept saisons. « Lili Reinhart a confirmé sur The Tonight Show avant le début du tournage.

Quand l’épisode 3 de la cinquième saison de Riverdale est-il présenté en première?

La première aura lieu ce mercredi 3 février 2021 chez Warner Bros et sera le troisième des 19 épisodes de la saison, dont les trois premiers étaient à l’origine le dernier du précédent. Quand l’épisode 3 de la cinquième saison de Riverdale se répète-t-il? Jeudi après-midi et samedi à midi.

Quand et à quelle heure l’épisode 3 de Riverdale saison 5 est-il diffusé aux États-Unis?

La première aura lieu ce mercredi 3 février 2021 à 20h30 à Warner Bros.

Quand et à quelle heure l’épisode 3 de Riverdale saison 5 est-il diffusé au Mexique?

La première aura lieu ce mercredi 3 février 2021 à 20h30 à Warner Bros.

Quand et à quelle heure Riverdale Saison 5 Episode 3 Première en Argentine?

La première aura lieu ce jeudi 4 février 2021 à 00h00 chez Warner Bros.

Quand et à quelle heure Riverdale Saison 5 Episode 3 Première en Colombie?

La première aura lieu ce jeudi 4 février 2021 à 00h00 chez Warner Bros.

Quand et à quelle heure Riverdale Saison 5 Episode 3 Première au Chili?

La première aura lieu ce jeudi 4 février 2021 à 00h00 chez Warner Bros.