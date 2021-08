ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après une interruption de près de cinq mois, la cinquième saison de « Rivedale« Revenu avec son onzième chapitre, où, à la suite de l’évasion de la prison d’Hiram, Archie dirige un groupe pour rassembler les condamnés restants en liberté. Pendant ce temps, Tabitha demande l’aide de Betty lorsqu’elle se rend compte que Jughead a disparu.

Dans ‘Strange Bedfellows’ (5×11), les choses redeviennent très étranges, à commencer par Hiram, qui, bien qu’étant à l’origine de son évasion massive de prison, se joint au gouverneur pour offrir une récompense à quiconque propose de l’aide pour attraper des criminels. En apprenant cela, Archie saisit l’opportunité de faire d’une pierre deux coups : nettoyer sa ville des criminels et collecter l’argent dont il a besoin pour réparer l’école.

Kevin, Fangs et leur oncle Frank proposent d’aider Archie, en particulier lorsque les criminels kidnappent Hiram, le gouverneur et le shérif Keller. Les fugitifs veulent que le palladium qu’Hiram ait réussi à extraire, et l’équipe prévoit de le leur remettre pour sauver les otages et récupérer l’opale de Veronica.

Pour rembourser les investisseurs de Chad et la faire divorcer, Veronica envisage de vendre une opale bleue éthiopienne à un acheteur montréalais, mais la vente est annulée lorsque Dodger et Darla Dickinson dévalisent son magasin et reprennent l’objet de valeur.

Après qu’Archie lui ait demandé de rester amis jusqu’à ce que le divorce soit définitif, Veronica demande de l’aide à Reggie, qui, avec le reste de l’équipe, a tendu un piège aux criminels et les a battus sur une scène musicale.

Archie a demandé à Veronica d’être juste amis jusqu’à ce qu’il divorce (Photo: The CW)

LA RECHERCHE INSUFFISANTE DE JUGHEAD

Après la disparition de Jughead, Tabitha cherche Betty et ensemble, ils commencent à lire le manuscrit de Jug. Ne trouvant aucun indice, Cooper décide d’appeler Jess, qui propose d’aller à Riverdale pour aider à la recherche.

Jess les invite à manger chez Pop’s et avec l’intention de les droguer. Au milieu de la conversation tendue, Betty partage un message vocal que Jughead lui a envoyé il y a des années: « Vous avez trouvé la seule personne qui nous blesserait Veronica et moi et n’avez pas hésité à l’utiliser. Tu es une garce froide, fausse et trompeuse, et une fois que les gens liront mon livre, tout le monde le verra. »

Après avoir avoué ce qu’il a fait, Jess lui demande de remettre le manuscrit de Jug, car il ne veut pas que sa famille découvre son séjour à New York. Betty et Tabitha obéissent et sont laissées seules dans le bunker pendant que les effets des champignons hallucinogènes s’estompent.

De son côté, Jug est vivant et après avoir été battu par un groupe d’hommes d’affaires ivres, il se réveille à Sketch Alley, sous la garde de Doc, à qui l’écrivain avoue qu’il ne peut pas retourner à Riverdale car quelque chose d’horrible lui est arrivé à New York, quelque chose dont il ne se souvient pas. Avant de monter dans un camion au milieu de la route, il laisse un message vocal à Tabitha expliquant qu’il va bien.

En revanche, dans cet épisode de la cinquième saison de « Riverdale», Hiram assure au gouverneur qu’il ne partagera jamais le palladium, tandis que Pénélope entame un culte et prêche sur le fils qui est mort pour ses péchés. Au début, Cheryl pense que tout est une question d’argent, mais après avoir vu un cardinal rouge voler par la fenêtre lorsqu’elle rend visite à Jason, elle soutient l’idée de sa mère.