ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le dixième épisode de la cinquième saison de « RiverdaleAlors qu’il se prépare pour la soirée des enseignants parents, Archie est surpris lorsque son ancien général de l’armée se présente à Riverdale avec des nouvelles inattendues. Pendant ce temps, Betty et Alice reçoivent des visiteurs inattendus.

« The Pincushion Man » (5×10) s’ouvre avec Hiram expliquant à Reggie qu’il a extrait un métal précieux appelé palladium et qu’il a besoin de la terre de la famille Blossom pour poursuivre ses activités. Cependant, lorsque Reggie tente de manipuler Nana Rose, Cheryl l’avertit que sa grand-mère est légalement sénile et que sa signature n’a aucune valeur.

Bien sûr, Hiram ne reste pas calme après le refus et libère tous les prisonniers, tandis que Reggie met le feu aux érables Blossom. Après être sortie de prison, Penelope rentre chez elle et, avec Nana Rose et Cheryl, prie ses ancêtres pour que le vent ne permette pas au feu d’atteindre Thorn Hill et que cela fonctionne.

LES PROBLÈMES D’ARCHIE ET ​​DE VERONICA

Mais le reste de Riverdale Il n’a pas cette chance et subit les dommages causés par les fugitifs qui travaillent sous les ordres de Hiram Lodge. Lors de la soirée parents-enseignants, le voyage d’Archie et Kevin est interrompu par une chorée de lumière et l’arrivée de quelques prisonniers.

Archie affronte les criminels et parvient à les faire sortir de l’école avec l’aide de son oncle Frank, qui s’est également échappé. Plus tard, Archie confronte son sergent de l’armée pour l’avoir envoyé dans une mission dangereuse et l’avoir couverte, alors son supérieur menace de faire de lui un bouc émissaire.

Pendant ce temps, après avoir reçu des photos embrassant Archie au lieu des papiers de divorce signés par Chad, Veronica se rend à New York pour résoudre le problème personnellement. Mais elle tombe dans le piège de son mari, qui la convainc de passer une dernière nuit ensemble.

De plus, le lendemain, Ronnie découvre que Chad a utilisé ses bijoux pour des affaires illégales, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas obtenir le divorce parce que Chad pourrait témoigner contre elle et l’envoyer en prison.

Une fois de plus Archie a défendu son école et sa ville (Photo: The CW)

RASSEMBLEMENT DE FAMILLE CHEZ BETTY’S HOME

Après avoir été libérés de prison, Chic et Charles se sont présentés à la porte de Betty pour un dîner de famille gênant. En quelques minutes, l’anniversaire de Juniper et Dagwood se transforme en mariage des fugitifs, mais lorsqu’elle est interrompue par Glen, Charles propose un jeu macabre.

Glenn devient le « Pincushion Man » et reçoit un coup de couteau de Betty, qui pour éviter de blesser son petit ami attaque Chic pendant qu’Alice affronte Charles, enfin l’arme se déclenche et son fils est abattu. Glenn va bien, mais Charles est aux soins intensifs.

D’autre part, après avoir embrassé Tabitha et accepté de rester ami, Jughead reçoit une offre d’emploi et utilise une drogue psychédélique pour faire face au blocage de l’écrivain. Quand Tabitha le cherche, elle ne trouve que du sang.