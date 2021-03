ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le huitième épisode de la cinquième saison de « Riverdale», Une grande annonce oblige chacun à faire le point sur sa vie actuelle. Pendant ce temps, Cheryl met en œuvre un plan risqué après avoir entendu des nouvelles surprenantes sur Toni, et Jughead tente de donner un sens à une étrange rencontre qu’il a eue.

«Lock & Key» (5×08) commence par montrer qu’Archie et Betty continuent de se voir secrètement, Veronica ignore les messages de Chad et Kevin ayant des dates secrètes avec certains chauffeurs de camion. Le lendemain, Kevin et Fangs annoncent qu’ils sont fiancés et qu’ils vont avoir un bébé avec Toni.

Lorsque Cheryl se plaint d’une décision aussi absurde, Toni explique qu’en raison d’une maladie cardiaque, elle doit tomber enceinte jeune si elle veut devenir mère, en outre, elle considère que Fangs fait partie de sa famille et pense qu’avec Kevin, ils peuvent élever le bébé bien. Cependant, elle admet qu’elle n’a pas oublié la rousse et aimerait réessayer, mais Blossom la rejette.

JEU DE CHERYL

À la suggestion de Minerva, la spécialiste de l’art, Cheryl organise une «soirée clé» pour semer le chaos dans la vie de ses amis. Le jeu consiste en ce que les femmes doivent sortir une clé du conteneur et elles doivent accompagner l’homme à qui elle appartient.

La première à jouer est Veronica, qui bien sûr choisit les clés d’Archie, ce qui agace Chad, qui intervient immédiatement et empêche sa femme de partir avec son ex. Ronnie se met également en colère et prend les clés de son mari et annonce qu’ils quittent la fête.

En raison de l’état d’ivresse de Jughead, Tabitha insiste pour le ramener à la maison, mais avant le refus de Cheryl de quitter le jeu, l’écrivain prend les clés de son partenaire et ils partent ensemble. Ensuite, Jackson fait équipe avec Minerva, Reggie part avec Fangs, Kevin part avec le camionneur, qui est également ami avec son petit ami, et Betty sort avec Archie.

Finalement, Cheryl reste avec Toni et l’emmène dans la chambre qu’elle a préparée pour elle et le bébé, cependant, la future maman ne tombe pas amoureuse de son jeu et l’appelle une « enseignante manipulatrice ». Pendant ce temps, Kevin et Fangs rentrent chez eux, et le premier avoue qu’il ne se sent pas prêt à fonder une famille.

D’un autre côté, Archie avoue à Betty qu’il a toujours des sentiments pour Ronnie, alors elle accepte de simplement être à nouveau amie. Veronica demande le divorce de Chad et cherche Archie dans la salle de sport, où ils ont un baiser passionné. Minerva et Cheryl s’embrassent également.

Archie et Veronica se retrouveront-ils dans la saison 5 de « Riverdale »? (Photo: La CW)

LES HALLUCINATIONS DE JUGHEAD ET L’EMPLACEMENT DE POLLY

Jughead continue de voir l’extraterrestre à différents endroits, mais quand ils contactent un spécialiste, elle dit qu’il ne s’agit que d’hallucinations causées par un traumatisme du passé. Apparemment, la même chose arrive à Alice Cooper, qui pense que sa fille a été enlevée par des extraterrestres.

À la fin de cet épisode de « Riverdale», Les Coopers reçoivent un appel téléphonique de quelqu’un prétendant être Polly, et bien que Betty soit sceptique, elle retrace l’appel à une cabine téléphonique complètement détruite et couverte de sang. Encore une fois, où est Polly?