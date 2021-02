ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le quatrième épisode de la cinquième saison de « RiverdaleAprès sept ans d’absence, Archie revient et découvre que la ville est sur le point de devenir une ville fantôme; quand Toni le met au courant de ce qui se passe, Archie tend la main au reste du gang pour qu’il rentre chez lui.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication du saut de sept ans qui sera vu dans la saison 5 de « Riverdale »

‘Purgatorio’ (5×04) montre ce qui est arrivé à Archie, Veronica, Jughead et Betty à Riverdale après l’obtention du diplôme, en quittant la ville et en perdant tout contact. Quels nouveaux secrets cachent-ils?

ARCHIE

Le fils de Fred Adrews se réveille dans un lit d’hôpital militaire, apparemment blessé dans un mystérieux accident dans lequel son ami Jackson a perdu une jambe. Plus tard, ses supérieurs lui ordonnent de retourner dans sa ville natale pour réactiver le programme ROTC à Riverdale High.

Archie arrive chez Pop’s et découvre que La Bonne Nuit est devenue le Whyte Wyrm et sur scène, il voit une Toni enceinte chanter et danser aux côtés de Fangs and Sweet. Elle explique que les Serpents ont acheté l’endroit à Hiram.

De plus, elle dit qu’elle est conseillère d’orientation à l’école, que Kevin et Fangs sont toujours ensemble, mais qu’elle n’est plus avec Cheryl, car la rousse l’a rejetée pour rester cloîtrée à Thorn Hill avec Nana Rose. Cheryl de peur d’être « condamnée à une vie de malheur ».

Après avoir vu Riverdale Presque en ruines, Archie décide d’appeler ses vieux amis et leur demande de revenir pour sauver sa ville.

BETTY

Comme annoncé, Betty est une stagiaire du FBI, mais depuis qu’elle a été kidnappée par le «Trash Bag Killer», elle doit désormais suivre une thérapie. Bien qu’elle assure qu’elle va bien, elle continue de faire des cauchemars de membres coupés et d’un homme fou brandissant une tronçonneuse.

Quand elle reçoit l’appel d’Archie, Betty semble n’avoir aucun problème à dire au revoir à son petit ami et collègue Glenn pendant un moment, le laissant même sous la garde de son chat, Toffee.

VÉRONIQUE

Pendant ce temps, à New York, Ronnie célèbre son premier anniversaire de mariage avec son mari Chad (Chris Mason), mais le mariage ne connaît pas son apogée. Veronica veut retourner travailler à Wall Street, mais Chad veut juste avoir des enfants bientôt, mais elle n’est pas prête et travaille secrètement dans une bijouterie souterraine à la Uncut Gems.

Veronica parle à sa mère de ses problèmes et explique que tout a changé depuis l’accident d’hélicoptère. Qu’est-ce qui s’est passé? Un autre mystère. Pour l’instant, son téléphone sonne également et elle revient à Riverdale.

JUGHEAD

Jug vit également à New York, bien que dans des conditions très différentes de celles de Veronica. L’écrivain est dans un appartement en désordre en train de manger de la pizza et de boire de l’alcool tout en traversant un blocage créatif et son agent l’avertit qu’il doit se mettre au travail sur son deuxième livre ou il pourrait perdre son avance. De plus, il reçoit un avis d’expulsion et sa petite amie Jess le quitte.

Dans un bar, il rencontre une étudiante diplômée qui prétend être fan de son livre «The Outcast» et la ramène chez elle. Le lendemain matin, les agents de recouvrement frappent à sa porte et la jeune capeta s’en débarrassera s’il lit son livre. A ce moment, Archie l’appelle.

Le quatrième épisode de la cinquième saison de « Riverdale»Se termine par Squeaky, qui est en fait Lynette Fields, qui monte dans un étrange camion et disparaît.