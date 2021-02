ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le troisième épisode de la cinquième saison de « Riverdale«Ce qui était la fin originale du quatrième opus, avec le jour de remise des diplômes juste au coin de la rue, le gang envisage ses prochaines étapes au-delà de Riverdale High. Archie découvre s’il pourra obtenir son diplôme avec ses camarades de classe, et FP prend une décision difficile sur son avenir et celui de Jellybean.

Après avoir découvert que Jellybean était derrière les vidéos à la mode, Jughead se sent coupable et s’inquiète de ce qui attend les prochaines générations de Riverdale. C’est pourquoi FP Jones décide d’emmener sa fille à Tolède avec sa mère et d’y rester. Mais avant de partir, il force Hiram à nommer Tom Keller comme nouveau shérif.

LA GRADUATION

Lors de leur dernier jour d’école, les protagonistes de la série Le CW Ils ouvrent une capsule temporelle et trouvent n’importe quoi, du menu d’un Pop à une photo de quatre amis avant de partir en guerre, ce qu’Archie voit comme un signe de son avenir.

Jug et son meilleur ami sont appelés au bureau du directeur, où Weatherbee les informe que Jones pourra obtenir son diplôme à temps, mais Archie devra redoubler la dernière année d’école. Bien qu’il ne soit pas diplômé avec ses amis, le fils de Fred assiste à la cérémonie pour chanter « Time of Your Life » de Green Day.

Après la cérémonie et les adieux de FP, le groupe décide d’enterrer sa propre capsule temporelle. Betty garde des journaux et une épingle à cheveux; Veronica, le menu de Pop’s et une boîte d’allumettes de La Bonne Nuit; Kevin, ses spectacles musicaux et une paire d’oreilles de chat de Josie; Cheryl, son maillot HBIC; Toni, sa veste Pretty Poisons; Cruche, son chapeau; et Archie, un médiator et l’un des marteaux de Fred.

Au final, seuls les quatre protagonistes de «Riverdale», Qui boivent quelques bières dans les stands de l’école en promettant que chaque année ils se retrouveront chez Pop’s pour rester ensemble. Mais le moment est gâché quand Archie annonce qu’il a rejoint l’armée et Veronica se met en colère à ce sujet.

Les protagonistes de « Riverdale » ont finalement obtenu leur diplôme (Photo: The CW)

Au revoir

Tout d’abord, Cheryl dit à Toni qu’elle n’ira pas au Highsmith College et restera à Riverdale pour reconstruire l’héritage de Blossom. Pendant ce temps, Jug est confus par le combat d’Achie et Ronnie, alors Betty lui parle du baiser, et ils semblent régler les choses.

Le lendemain, Veronica regrette de ne pas avoir dit au revoir à Archie, alors Betty suggère de conduire et de chasser Archiekins. La prochaine étape est Ronnie, qui décide de passer du temps avec sa mère et Andy Cohen avant d’aller à l’université.

Enfin, les choses entre Betty et Jughead ne sont plus les mêmes et bien qu’ils ne parlent pas du baiser, Cooper part d’abord à New Haven. Le couple assure qu’ils s’aimeront toujours, mais ils acceptent de se concentrer sur leurs études.

Un an plus tard, le seul à revenir chez Pop’s est Jughead. Et il faudra encore six ans avant que le groupe ne se retrouve.