Après huit mois, « Riverdale»Revient ce mercredi 20 janvier avec sa cinquième saison qui comprendra un saut dans le temps. Ceci après la fin prématurée de l’accouchement précédent en raison de la pandémie de coronavirus.

Pour cette raison, depuis le 7 avril 2020, la cinquième saison de fiction jeunesse de Le CW, qui devrait avoir 22 chapitres. Cependant, étant donné que l’écrivain Ted Sullivan a confirmé que le cinquième opus commencera avec les 3 épisodes restants de la saison précédente, il pourrait en avoir 25.

La quatrième tranche de « RiverdaleCela s’est terminé avec Jughead et Betty obtenant une vidéo de la mère de Veronica assassinant le shérif Minetta; Betty et Jughead dans la cabine entourée de boîtes à pizza et de bouteilles de bière; et un groupe de personnes portant des masques qui ressemblent à Betty, Jughead, Archie, Veronica, Cheryl et Reggie poignardant M. Honey. Que se passera-t-il dans le prochain épisode?

Ronnie et Archie au bal de promo à Riverdale High (Photo: The CW)

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR LA PREMIERE DE LA SAISON 5 DE «RIVERDALE»?

La cinquième saison de « Riverdale« Première le 20 janvier 2021 à 20 h 00 (heure de l’Est) aux États-Unis via Le CW. Après sa diffusion, le chapitre est disponible EN LIGNE sur les plateformes numériques de Le CW dans votre pays d’origine.

Alors qu’en Amérique latine, le premier chapitre du nouvel opus sera également présenté le 20 janvier, mais à travers Chaîne Warner, aux heures suivantes par pays:

Mexique: 20h30.

Pérou, Argentine, Chili, Colombie: 00h00 (minuit)

Probablement pour Netflix il n’est arrivé qu’en juin 2021. Mais les quatre premières saisons de «Riverdale«Sont désormais disponibles auprès du géant du streaming.

Alors qu’en Espagne, les nouveaux épisodes sont diffusés en Movistar + un jour après sa première aux États-Unis.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 5 DE « RIVERDALE »

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 5 DE «RIVERDALE»?

La cinquième saison de « Riverdale«Cela va avancer de sept ans, ce qui a vraiment excité Lili Reinhart, qui joue Betty Cooper dans la série. «Je pense que ce sera bien de jouer un adulte. Mais j’apprécie aussi beaucoup que Roberto, notre showrunner, ait dit: « Oui, nous allons nous renouveler. » Nous ne sommes pas seulement coincés au lycée pendant sept saisons », a-t-il déclaré dans une interview sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

«Je peux jouer quelqu’un de mon âge maintenant et non un adolescent. Je vais progresser dans le monde … Je ne veux pas avoir 30 ans en jouant une fille de 18 ans », a-t-il ajouté.

Nous savons également qu’il y a une fête de remise des diplômes, qui devait être diffusée dans le cadre de la quatrième entre les deux, mais elle a été reportée à la nouvelle saison. Aussi, apparemment Veronica découvrira le baiser controversé de Betty et Archie.

Pour l’instant, d’après le synopsis de ‘Climax’ (5×01), premier épisode de la cinquième saison de « Riverdale», L’enquête de Betty et Jughead sur l’auteur les conduit dans un métro secret pour des projections de bandes rouges. Pour impressionner le commandant de la Naval Academy, Archie participe à une expo de boxe contre un autre candidat: KO Kelly.