ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la première de la cinquième saison de « Riverdale», L’enquête de Betty et Jughead sur l’auteur les conduit dans une clandestinité secrète pour une projection clandestine. Pendant ce temps, Archie participe à une exposition de boxe contre un autre candidat pour impressionner le commandant de l’Académie navale.

«Climax» (5×01) commence avec Betty et Jughead contactant Charles pour enquêter sur l’origine des bandes de l’auteur et interroger certains suspects; avec Archie et Veronica essayant d’impressionner le commandant de l’Académie navale et organisant un combat avec KO Kelly, le petit ami de Katy Keene.

Tandis que Cheryl s’assure qu’elle et Toni deviennent des reines de la danse, Ronnie continue de s’inquiéter pour la santé de son père malgré Hiram affirmant qu’il se sent mieux, et Jug et Betty visitent Brett en prison pour obtenir des informations sur David et ses projections clandestines, il continue d’apporter un film à priser pour l’impressionner.

Cheryl et Reggie aident à enregistrer une vidéo, mais David se rend compte que c’est faux, alors Betty utilise un enregistrement du Black Hood pour obtenir des billets pour la prochaine projection. Les jeunes enquêteurs s’infiltrent dans la scène et suivent quelqu’un dans un masque de hibou jusqu’à ce qu’ils rencontrent Jellybean, qui explique qu’elle est venue à la projection grâce au frère d’un ami figurant sur une liste de diffusion.

LE COMBAT D’ARCHIE ET ​​LE CONFLIT DE CHERYL

Avant le combat d’exposition Riverdale, Archie emmène KO Kelly à la taverne de Veronica, où les choses deviennent gênantes lorsque Ronnie interprète la chanson que son petit ami a écrite pour Betty en pensant que c’est pour elle.

Pendant ce temps, Cheryl veut rencontrer la famille de Toni avant le bal, mais Toni explique que ses grands-parents ne sont pas prêts pour cela. Comme prévu, la rousse force la situation et découvre qu’elle n’est pas rejetée pour être une femme mais pour être une Fleur. Après l’attitude de Cheryl, Toni ne veut pas aller danser avec elle.

Il est temps pour le grand combat et après plusieurs coups, les juges choisissent KO Kelly comme vainqueur, et bien qu’ils disent à Archie qu’il pourrait se présenter à nouveau dans quelques mois, il s’est enfui.

Archie a perdu le combat contre le petit ami de Katy Keene (Photo: The CW)

LE BAL

Pendant le bal, Hiram propose à Archie le poste de maire adjoint et Veronica lui propose de rester un an de plus pour travailler avec Archie. Evidemment, le fils de Fred Andrews n’est pas d’accord et pour l’empêcher de continuer avec cette idée folle, il lui raconte le baiser avec Betty.

Bien qu’il se sente dévasté, Ronnie accepte de ne rien dire à Jug pour éviter d’autres souffrances, et avec Archie, ils décident de se séparer après l’obtention de leur diplôme. Plus tard, il pleure sur les épaules de sa mère et son père entend tout. Hiram essaiera-t-il de blesser Archie?

Enfin, Cheryl et Toni sont couronnées reines de la danse, mais elles sont interrompues par une autre vidéo de l’auteur dans laquelle les masques d’Archie et de ses amis semblent assassiner David. Immédiatement, Betty et Jughead courent pour voir si le vrai David est toujours en vie.

Le premier épisode de la cinquième saison de « Riverdale»Finit avec Archie rentrant chez lui et trouvant une cassette vidéo à sa porte. C’est une reconstitution du Black Hood mettant un pistolet sur la tête d’Archie.