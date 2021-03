« Riverdale » 5 × 07: le retour de Cheryl, la recherche de la rencontre de Betty et Jughead avec des extraterrestres?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le septième épisode de la cinquième saison de « Riverdale«Archie commence à recruter le nouveau service d’incendie volontaire et Veronica propose un plan risqué pour soutenir les entreprises locales, tandis que Jughead et Tabitha commencent à percer un vieux mystère.

« Fire in the Sky » (5×07) s’ouvre avec Jughead expliquant que lui et Archie ont réussi à éteindre le feu allumé par Hiram chez Andrews grâce à une paire d’extincteurs. Après cet événement, Archie décide de rouvrir le service d’incendie de Riverdale, recrute des étudiants du RROTC et obtient l’aide de son ancien copain de l’armée, Jackson.

Quand Hiram Lodge déclenche un autre incendie, Eric prend un fusil et cherche à rendre justice pour arrêter le père de Veronica, mais Archie l’arrête et le convainc de rester en ville pour devenir le commandant du nouveau service d’incendie. L’équipe est rejointe par Kevin et Fangs, et Veronica achète un vieux camion de pompiers pour la station.

Archie a décidé de rouvrir la caserne des pompiers de Riverdale (Photo: The CW)

LE RETOUR DE CHERYL

Cheryl quitte finalement Thornhill pour essayer de récupérer ses Vixens et défie Toni dans un duel de danse, mais alors que Toni est enceinte, une étudiante prend sa place et affronte la rousse. Après une égalité, Blossom et Toni acceptent de partager le leadership de l’équipe d’encouragement.

Cependant, Cheryl programme des pratiques secrètes, ce qui amène Toni à avoir une conversation très sérieuse avec elle. De retour à la maison, la rousse doit s’occuper de Minerva Marble, qui a déjà découvert que le portrait de Jason est faux et menace d’appeler les autorités.

LA RECHERCHE DE BETTY

Celui qu’ils ont trouvé dans le marais n’est pas Polly, mais Betty est déterminée à découvrir l’identité de la jeune femme et à retrouver sa sœur. Quand Hiram refuse de les laisser fouiller davantage le marais, Reggie intervient et le convainc d’être le «héros». Grâce à cela, ils retrouvent le corps de Margaret Harper, qui a disparu il y a trois ans.

À la fin de l’épisode de « Riverdale», Betty, Toni et Tom Keller identifient 21 filles disparues dans et autour de la ville. Apparemment, il y a un autre tueur en série. De plus, Glenn rapporte que le tueur de sacs à ordures a refait surface à Tulsa.

LE PLAN DE VERONICA ET LES ENQUÊTES DE JUGHEAD

Veronica tente de réactiver l’économie de Riverdale créant sa propre monnaie, les River Dollars, avec lesquels il a l’intention de soutenir les entreprises locales, mais Hiram inonde le marché de faux billets et le plan de Ronnie échoue.

Pendant ce temps, le mystère des Mothmen conduit Jughead à Nana Rose, qui croit qu’ils étaient des extraterrestres et garde même un cadavre extraterrestre dans un baril de sirop d’érable. Plus tard, Jug fait l’expérience d’un phénomène de lumière et affirme que quatre heures plus tard, il s’est réveillé dans une cabine. Tabitha pense qu’il était ivre ou en train de rêver, mais commence à douter lorsque le cadavre extraterrestre supposé disparaît.