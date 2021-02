« Riverdale 5 »: qui sera le mari de Veronica après le saut de sept ans

Le saut dans le temps tant annoncé de « Riverdale»Sera produit dans le quatrième épisode de la cinquième saison et déplacera Archie, Veronica, Jughead et Betty sept ans dans le futur. Qu’arrivera-t-il aux protagonistes de la série CW? Pour l’instant, on sait que les quatre personnages principaux se sépareront.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication du saut de sept ans dans le futur dans la saison 5 de « Riverdale »

Archie Andrews s’est enrôlé dans l’armée après avoir obtenu son diplôme, Betty Cooper travaille comme stagiaire au FBI, Jughead est entré dans le programme d’écriture de l’Université Lowa et Veronica s’est mariée, mais pas Archie, mais Chad Geko.

Ce nouveau personnage sera joué par Chris Mason, qui est apparu dans « Pretty Little Liars: The Perfectionists » comme Nolan Hotchkiss et dans « Broadchurch » comme Leo Humphries. Cette fois, il jouera un homme de Wall Street qui est loin d’être parfait.

Selon la description partagée par Entertainment Weekly, Chad Geko est contrôlant et très jaloux. De plus, il est intimidé par la relation entre Veronica et Archie. Cela signifie qu’il apportera un drame à la cinquième saison de « Riverdale».

Chris Mason est un acteur britannique. Il est connu pour jouer Nolan Hotchkiss dans la série « Pretty Little Liars: The Perfectionists ». (Photo: Chris Mason / Instagram)



QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LE SAUT DE SEPT ANS À «RIVERDALE»?

‘Chapitre quatre-vingt: Purgatoire‘, quatrième épisode de la nouvelle saison, sera diffusé le mercredi 17 février et Le CW a déjà révélé le synopsis officiel.

«Toni (Vanessa Morgan), Alice (Mädchen Amick), Archie (KJ Apa) et Kevin (Casey Cott) peinent à garder les portes de Riverdale High ouvertes après avoir appris que leur budget avait été réduit par Hiram Lodge (Mark Consuelos).

Veronica (Camila Mendes) fait preuve de créativité lorsqu’elle découvre que Chad (Chris Mason) la suit. Jughead (Cole Sprouse) commence un nouvel emploi après que les agents de recouvrement se soient présentés à Riverdale. «