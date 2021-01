River Tiber revient avec « Rainbow Road / Hypnotized »

Cela fait longtemps que nous n’avons pas entendu le sensationnel artiste canadien River Tiber. Alors que 2020 tirait à sa fin, River Tiber a déposé deux nouvelles pistes, qu’il a officiellement intégrées dans une seule version sur son YouTube. «Rainbow Road» et «Hypnotized» sont deux morceaux très vibrants qui rebondissent parfaitement entre trance et hip-hop.

« Rainbow Road » et « Hypnotized » sont les premiers morceaux de River Tiber sortis depuis le « Nevada » de 2019. River Tiber prend le contrôle d’une superbe instrumentation sur « Rainbow Road », amenant les auditeurs dans un lieu magique qui semble appartenir au niveau de Mario Kart . Des synthés puissants s’accumulent sur un rythme envoûtant qui comporte également une jolie guitare dope. Ensuite, les auditeurs sont calmement poussés dans « Hypnotized », qui trouve River Tiber poser des voix sur son instrument funky.

Paroles de citations

Moins vous vous sentez (moins vous ressentez)

Plus (plus) ça compte (ça compte)

Moins vous vous sentez (moins vous ressentez)

Plus (plus) ça compte (ça compte)