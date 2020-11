Rituel de la nuit sur mobile en décembre

Si vous voulez avoir l’air de Castlevania dans n’importe quel œil, nous verrons Bloodstained: Ritual of the Night sur mobile en décembre.

Coupable, il peut y avoir une situation où, pour une chose ou une autre, vous vous retrouvez à la maison plus longtemps que vous ne l’auriez voulu. Et bien sûr, entre ta mère, ton père et tes frères, tu ris de jouer à quelque chose s’ils ont des télévisions occupées. Mais ne vous inquiétez pas, la solution est dans votre poche: les jeux mobiles! Et c’est que le catalogue que cela a n’est pas du tout du mucus de dinde aujourd’hui. Mais ajoutez-en un autre, allez, nous sommes généreux. Ce n’est pas pour moins, puisque nous aurons Bloodstained: Ritual of the Night sur mobile en décembre.

Du moins, cela est confirmé par son distributeur, qui n’a pas voulu donner plus de détails sur une date plus précise. Nous supposons que c’est parce que ces derniers temps, les dates de tout dansent beaucoup. Mais ce que nous devons rester, c’est que nous pouvons profiter de ce beau jeu n’importe où, que vous ayez iOS ou Android pour un peu plus de 10 €. 10,99 € pour être plus exact, ils disent donc que nous ne sommes pas précis.

Mais si vous n’êtes pas convaincu par la chose, et que vous fréquentez presque assez de télévisions, nous vous rappelons que Bloodstained: Ritual of the Night est également disponible pour PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.